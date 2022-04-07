防禦類股領漲 股指中止連跌

隨著投資人重新評估聯準會(Fed)收緊貨幣政策和應對通膨上升的最新計畫，美股在連跌2日後反彈。美聯社

隨著投資 人重新評估聯準會(Fed)收緊貨幣政策和應對通膨上升的最新計畫，美股在連跌2日後反彈。

道瓊工業平均指數 在盤初下跌300點後上漲87.06點或0.25%至3萬4583.57點。史坦普500指數上漲19.06點或0.43%至4500.21點。那斯達克綜合指數在連跌1日後小漲8.48點或0.06%至1萬3897.3點。

隨著投資人繼續尋找收益和股利穩定的股票，消費性必需品和醫療保健等防禦性類股引領市場反彈。Costco上漲3.98%，輝瑞上漲4.33%。沃爾瑪、默克、聯合健康集團和寶鹼等也走升。

Constellation Brands和Lamb Weston Holdings在公布財報後分別上漲4.61%和7.97%。

部分大型科技股也在晚盤上漲。Alphabet、特斯拉和Meta大多收復跌幅，而推特則回吐本周初的漲幅下跌5.38%。在巴菲特的波克夏控股披露持有這家科技硬體製造商的股份後，惠普公司飆升14.75%。

Mariner Wealth Advisors資深財富顧問列斯科(Timothy Lesko)表示，「這些動作並不令人意外。」「這個市場正試圖了解在更高利率環境下的估值應該是多少。每一條出現的經濟新聞都會在一定程度上改變這種前瞻性預期，市場需要弄清楚這一點。」

本周至今那指下跌2.55%，史指下跌約1%，距歷史高點低7%。

瑞士信貸策略師史奈登(David Sneddon)寫道，「史指在過去幾個交易日一直承壓，但目前仍維持在4455-4500點的關鍵支撐點。」「只有跌破後，短期風險才會在該區間內回落。特別令人擔憂的是，隨著市場下跌，交易量一直在上升。」

Fed 6日公布了3月會議紀錄，顯示官員計畫減持數兆元的債券，共識規模約為950億元。與此同時，政策制訂者表示，可能需要升息一次或多次50個基點，以對抗飆升的通膨。

安聯投資高級投資策略師里普利(Charlie Ripley)表示：「最新的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄比之前的溝通更加緊迫，因為Fed已經承諾以比市場參與者預期的更快的速度縮減資產負債表。」

官員們「普遍同意」最多允許600億元的美國國債和350億元的抵押貸款支持證券(MBS)滾銷，分3個多月分階段進行，可能從5月開始。

投資者6日繼續關注烏克蘭 與俄羅斯的戰爭，因為烏克蘭要求北約提供更多武器，而歐盟和美國也在評估對俄羅斯煤炭的禁令。與此同時，美國參議院通過一項禁止進口俄羅斯石油和天然氣的法案。

在烏克蘭戰爭期間一直波動的原油價格在6日繼續下跌。美國石油下跌0.6%至每桶96.03元，而國際布蘭特原油下跌0.5%至100.58元。