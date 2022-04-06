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2022富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

記者賴錦宏／綜合報導
富比世公布今年全球富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克以2190億美元身家成為榜首。（路透）
富比世公布今年全球富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克以2190億美元身家成為榜首。（路透）

富比世公布今年全球富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克以2190億美元身家成為榜首；亞馬遜創辦人貝索斯以1710億美元排第二，是過去4年首次失落全球首富，主要是亞馬遜股價下跌。而中國首富則是農夫山泉董事長鍾睒睒，連續兩年成為中國首富。

寧德時代董事長曾毓群以462億美元身家排名全球第29位；長和創辦人李嘉誠348億美元排第37位。

查克柏格 6年來首次跌出10大

微軟創辦人比爾蓋茨及著名投資者巴菲特亦排名首5位，但Facebook母公司Meta創辦人查克柏格則是6年來首次跌出全球十大首富，排第15位。農夫山泉董事長鍾睒睒以657億美元身家，位列第17位，連續兩年成為中國首富。

俄烏戰爭 俄億萬富豪減少34人

受到去年全球股市波動影響，今年全球富豪榜上榜人數按年減少87位，至有2668位，總資產值跌至12.7兆美元，低於去年13.1兆美元。當中，以俄羅斯上榜富豪人數跌幅最大，自俄烏戰爭後，當地億萬富豪人數大幅減少34人。不過，亦有超過1000名億萬富豪比一年前更富有。

美國上榜的逾兆富豪人數繼續最多，有735人，總資產4.7兆美元；中國維持第二位，共有607人，總資產達2.3兆美元。另外，過去一年亦有236人成為新晉億萬富豪，來自烏拉圭及愛沙尼亞等地。

農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯中國首富寶座。（取材自微博）
農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯中國首富寶座。（取材自微博）

農夫山泉 鍾睒睒 亞馬遜

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