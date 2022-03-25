俄國揚言需以盧布買俄國天然氣 真的可行或虛張聲勢？

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全球最大天然氣 生產國俄羅斯 揚言，很快將要求「不友善」國家購買天然氣時以盧布付費，讓歐洲面臨能源危機；然而，在俄國 被踢出國際支付系統SWIFT，又備受經濟制裁所苦之際，這項做法是否可行？

現況如何？

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄國祭出諸多經濟制裁，俄羅斯經濟已元氣大傷，盧布也重貶至歷史低點。由於歐洲極度依賴俄國天然氣及石油，歐盟並未對俄實施能源進口禁令。

歐洲近40%的天然氣來自俄羅斯，年初迄今，該地區每天採購俄國天然氣的金額在2億至8億歐元（8.8億美元）之間。根據能源顧問業者Rystad Energy的數據，目前幾乎所有俄國天然氣購買合約都以歐元及美元計價。

以盧布計價有何意義？

由於外界擔憂各國不願意或無法以盧布付費，被視為歐洲基準價格的荷蘭天然氣價格已飆升。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長波森（Adam Posen）在推特上發文表示，以盧布支付天然氣是俄羅斯總統普亭試圖「分化歐盟及美國的險招」，倘若某些國家因能源需求而屈服，「制裁聯盟力道就被大大削弱」。

此舉合法嗎？

一些買家表示，由於合約不允許更改付款貨幣，將繼續以歐元付款。法律專家表示，俄羅斯不太可能單方面改變合約條款。

澳洲昆士蘭科技大學治理與公共政策研究所經濟學家哈考特（Tim Harcourt）指出，買賣契約商定以美元或歐元結算，若有一方單方面變更付款貨幣，等同毀約。

西方銀行在買賣俄國資產方面的警惕心，也讓盧布付款問題更形複雜。

荷蘭ING銀行指出，鑑於眾多俄國銀行遭到制裁，就算買家願意用盧布支付可能非常具挑戰性；如果俄羅斯堅持買家需以盧布支付，這可能意味著合約其他條款也有重新商量的餘地，例如合約期限。

這項要求會如何影響交易對手？

一名專長外匯市場的銀行高管說，西方銀行與俄國的交易將受到阻擾。他說：「每一筆交易都將面臨上千道審查程序。」

盧布交易也將造成匯率風險，使得西方銀行必須設法避險，導致交易成本升高。

Renaissance Capital經濟學家頓涅茨說，外國銀行必須能夠動用一系列工具，包括附買回和換匯，才能管理流動性和匯率風險。

是否會產生長期效應？

顧問公司Capital Economics表示，要求以盧布支付，盧布匯率可能受到短期拉抬，但將對俄國償還外債和支付進口品費用的能力造成壓力。如果這項措施擴大實施，俄國大宗商品出口商也將會看到硬通貨流通減少。

不過，如果這項策略成功，可能降低美元在全球貿易的地位，並對美國的借貸和融資成本造成長期影響。不滿華府頻繁發動金融制裁的國家，將嘗試進一步減少以美元為交易時使用的貨幣。

這有可能只是虛驚一場嗎？

這名銀行主管用俄國的債券支付做比較，莫斯科先前曾威脅要使用盧布支付，而非美元。他說，當面臨違約的可能性時，俄國還是勉為其難地使用了美元支付，「我認為這比較可能是虛張聲勢」。