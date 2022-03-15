撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

消息人士透露，沙烏地阿拉伯正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的原油改採人民幣計價。此舉將削弱美元在全球石油 市場的主導地位，同時代表沙國這個全球最大的原油出口國對亞洲又一次重大轉折。

華爾街日報引述消息人士報導，沙國與中國針對以人民幣計價石油合約的協商已斷斷續續談了六年，但今年加速談判，原因是沙國對數十年來的美國維安承諾愈來愈不滿。

沙國不滿美國未支持他們干預葉門內戰，也不滿拜登 政府試圖與伊朗達成核協議。沙國官員表示，他們對於美國去年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

中國是沙國逾25%石油出口的買家，若改以人民幣計價，將提高人民幣的地位。沙國也考慮在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的計價模式中納入人民幣計價期貨合約，也就是「人民幣油元」（petroyuan）。

對沙烏地阿拉伯來說，把約每日620萬桶原油出口中的一部分，改以美元以外的幣別計價，是一大影響深遠的轉變。全球約八成石油銷售是以美元進行，從1974年來，沙國一直以美元交易石油，這是美國尼克森政府與沙國達成的協議，其中包含為沙國提供安全保障。

中國在2018年推出了以人民幣計價的石油合約，是推動人民幣全球交易地位的環節之一，但此舉未削弱美元在油市的主導地位。對中國而言，美國對伊朗核子計畫實施制裁、對俄羅斯 入侵烏克蘭實施制裁，都凸顯了使用美元的危險性。

中國也持續「利誘」沙國，近年來協助沙國建造彈道飛彈、為核計畫提供諮詢，並開始投資沙國王儲賓沙爾曼所熱愛的計畫，例如未來城Neom。沙國已邀請中國國家主席習近平在今年稍後來訪。與此同時，沙國與美國的關係在拜登主政之下惡化，拜登曾批評沙國王室因哈紹吉遇害事件難辭其咎。

此外，美、沙的經濟關係也在減弱。美國現在是全球最大石油生產國，儘管在1990年代初，每日進口200萬桶沙國原油，但到了去年12月，進口量已降至每日不到50萬桶；相較下，中國的原油進口量過去30年來持續膨脹，沙國去年已成為中國最大石油供應國，銷量為每日176萬桶，其次是俄羅斯的每日160萬桶。

消息人士說，沙國仍計畫多數石油交易以美元進行，但銷中國石油以人民幣計價，可能促使其他產油國也考慮讓外銷中國的原油改採人民幣交易。俄羅斯、安哥拉和伊拉克也是中國的其他主要石油來源國。

沙國的行動也可能削弱美元在國際金融體系的霸主地位，華盛頓數十年來仰賴發行公債，等同是印美元，為其預算赤字融資。

曾撰寫關於去美元化書籍的華盛頓全球安全分析研究所共同主任、經濟學家路夫特（Gal Luft）說：「石油市場，甚至整個全球商品市場，都是美元做為準備貨幣地位的保障。如果把那塊磚從牆上拿出來，牆壁將開始倒塌。」