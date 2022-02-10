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巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

去年，「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資組合裡表現最好的股票是哪一支？是一家被他拋售了的公司。那麼他又為什麼要賣呢？

根據彭博彙編數據，富國銀行（Wells Fargo）去年的總報酬率是61%，表現優於巴菲特旗下波克夏公布、截至9月底止投資組合裡的任何一支股票，包括兩大押注：蘋果（Apple）和美國銀行（BofA）。

波克夏未來幾天將披露最新的持股訊息，但申報文件已顯示，波克夏銀失富國銀的反彈。隨著這家銀行醜聞纏身，波克夏一直予以減碼，由去年底的3.23億股降到9月底約67.5萬股。

富國銀股價大漲，因有跡象顯示，執行長沙爾夫（Charlie Scharf）的戮力經營取得成效，全年利潤經2020年驟跌後激增逾10倍。在24家美國大銀行組成的KBW銀行指數裡，富國銀表現位居第三，一年前還是墊底。

自2018年以來一直建議買進富國銀Edward Jones分析師Kyle Sanders表示：「這是富國銀長期以來首見有回報。解決監管問題的急迫性增加，他們還說要削減成本和支出——他們也確實這樣做了。」

但對巴菲特來說已經太晚。他從富國銀爆出醜聞後一年的2017年開始減持該股，並在疫情期間加速出脫。

馬里蘭州大學商學院教授David Kass指出，這可能反映波克夏重新考慮對銀行股的曝險，以及轉而投資美國銀行，後者有部分原因是不滿富國銀處理弊案的腳步。他說，巴菲特選股「有非常高的道德標準」。

巴菲特也暗示了其他考量。富國銀2019年尋覓新執行長時，巴菲特曾警告別挑華爾街出身的人，但董事會決定任命沙爾夫，他曾執掌紐約梅隆銀行，更早前在摩根大通擔任執行長戴蒙（Jamie Dimon）副手。巴菲特合夥人、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）後來批評沙爾夫打算從紐約經營總部在舊金山的富國銀。

巴菲特 波克夏 投資

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