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「炸彈氣旋」炸美東北部 強風堪比颶風 降雪恐創紀錄

那些年我們一起追的迷因股 怎麼漲的就怎麼跌

編譯易起宇／綜合外電
GameStop等「迷因股」投資熱大爆發的這一年來，市場氛圍已出現巨大變化。 路透
GameStop等「迷因股」投資熱大爆發的這一年來，市場氛圍已出現巨大變化。 路透

遊戲驛站（GameStop）引發「迷因股」投資熱潮後的這一年來，市場氛圍已出現巨大變化。

路透報導，儘管仍遠高於熱潮前的價位，GameStop股價已從最高點崩跌，AMC娛樂等散戶抱團股也呈現同樣走勢。這不單是因為迷因股已喪失光彩，也因散戶和專業操盤手現在必須對抗立場轉鷹的美國聯準會（Fed），此舉將對過去兩年價格漲翻天的資產造成重大打擊，並在市場掀起震盪。

●怎麼漲的 就怎麼跌

幾檔搭上去年迷因股熱潮的股票，目前價格仍遠高於去年初的起漲點，例如AMC和GameStop分別高出約600%和400%，表現平庸一點的則像是黑莓（BlackBerry），大約高出14%。

但其他股票就沒那麼好運了。例如醫療保險新創Clover Health去年一度漲幅高達72%，現在反而比去年初大跌逾80%。

在去年的迷因股熱潮中，大部分狀況都是「早起的鳥兒有蟲吃」，早進場且很快就獲利了結退場的投資人，大多都有賺到一筆，但晚進場的投資人就整個被套得牢牢牢。當時風靡一時的股票，現在價位幾乎都比近期高點低了70%至95%。

●空頭未死 氣焰更甚

散戶投資人一年前合力軋空了做空GameStop等公司的避險基金，讓Melvin Capital等機構投資人受創，但這並未改變做空股票仍是市場流行策略的現實。

金融分析公司Ortex共同創辦人希勒伯格表示：「雖然做空賣家為避免碰到下個GameStop事件而清空部位，導致一些股票空單餘額大幅減少，但影響似乎不大。現在美國上市股票的整體空單數量比一年前多30%，顯示投資人做空意願仍高。」

●蓄勢待發

散戶用來互相鼓勵對方對抗避險基金和協調購股行為的美國Reddit論壇WallStreetBets板，會員數在去年隨迷因股熱潮暴增，目前約有1150萬人，比前年12月增加170萬人，但每日發文數已不到1,000則，遠低於一年前高峰時的約6.4萬則。

但討論熱度降並不代表散戶已離場，儘管近來市場震盪劇烈。Vanda數據顯示，當1月26日美國聯準會（Fed）立場轉鷹導致市場震盪時，散戶投資人當日淨買入的股票金額為16.6億美元，為去年11月30日來最高。

投資 股票 GameStop

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