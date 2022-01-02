去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

金融資訊網TipRanks依分析師股價 預測的成功率和平均報酬率，加權排序後編製出2021年5位最厲害美股分析師榜單。

根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%，遠優於其他所有分析師的成功率48.02%和報酬率0.16%。TipRanks檢視3個月滾動績效為分析師排名如下：

第一名／John Gerdes

榜首是MKM Partners的代理董事總經理John Gerdes。

他加入MKM之前曾是殼牌的石油工程師，後來才進入Jefferies集團擔任副理和副總。之後在Canaccord和KLR等多家投資公司擔任董事總經理約19年。他強大的財務背景推升成功率至93%。

但選股正確只贏了一半戰役，另一半要靠平均報酬率，Gerdes的報酬率落在24.9%。

他最賺錢的選股是油氣探勘公司Devon Energy（股票 代碼DVN），在8月9日到11月9日的3個月間，這家公司的估值攀升68%，沒多久之後達到頂峰。他仍看好該股，給予買入的評級，目標價由49美元上調到50美元，高於目前股價44.05美元，原因包括10億美元庫藏股計畫，以及液態天然氣和其他碳氫化合物增產近5%。

第二名／Leo Mariani

KeyBanc董事總經理兼股票研究分析師Leo Mariani排第2名。

他持有CFA證照，數十年任職投資銀行的經驗使他去年的表現極為出色，選股成功率81%，平均報酬率16.2%。

最賺錢的一支股票是2021年1月7日看多SM Energy（股票代碼SM）。該股在接下來的3個月裡，大漲110.1%。

他至今仍堅定看多SM，維持買入的評級，目標價42美元，高於目前股價29.48美元。他說，SM在去年和今年都擁有避險保護，流動性佳又不斷改善，預計2022年產生自由現金流。

第三名／Scott Hanold

RBC Capital能源研究部門董事總經理Scott Hanold名列第3。

他的成功率是79%，每次給予買入評級的平均報酬率是18.3%。最成功的選股是Callon Petroleum（股票代碼CPE），2021年1月18日建議買入，到4月18日已上漲121.6%。

但過去一季能源價格上漲，加上該公司槓桿率高於同行，Hanold對Callon的看法退到「中立」，目標價是72美元。該股目前股價47.25美元。

第四名／Chris Kotowski

排第4的是Oppenheimer董事總經理兼大型金融股資深分析師Chris Kotowski。

他過去一年的成功率有85%，平均報酬率是10.4%。最賺錢的評級是去年初推薦的KKR（股價代碼KKR），90天內，KKR股價上漲29%。該股目前股價74.5， 符合Kotowski設定的目標價73美元。

第五名／Randy Giveans

Jefferies Group能源航運股分析資深副總裁Randy Giveans排第5名。

他加入投資銀行前曾受雇美國大陸航空（Continental Airlines），做過三年的財務分分析師，最終升到企業財務資深財務分析師。

儘管航運業去年經歷塞港、貨櫃供不應求、燃料成本上漲等挑戰，但Giveans的選股成功率有76%，平均報酬率22.7%。最賺錢的是Navios Maritime Partners（股價代碼NMM），從1月8日到4月8日，那支股票的報酬率高達135.5%，時機抓得很準。

最近，該股大幅回檔至25.09美元，Giveans基於燃料價格應能與供應增加達成平衡，重申對Navios的買入評級，目標價是52美元。