我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

編譯季晶晶／綜合報導
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

金融資訊網TipRanks依分析師股價預測的成功率和平均報酬率，加權排序後編製出2021年5位最厲害美股分析師榜單。

根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%，遠優於其他所有分析師的成功率48.02%和報酬率0.16%。TipRanks檢視3個月滾動績效為分析師排名如下：

第一名／John Gerdes

榜首是MKM Partners的代理董事總經理John Gerdes。

他加入MKM之前曾是殼牌的石油工程師，後來才進入Jefferies集團擔任副理和副總。之後在Canaccord和KLR等多家投資公司擔任董事總經理約19年。他強大的財務背景推升成功率至93%。

但選股正確只贏了一半戰役，另一半要靠平均報酬率，Gerdes的報酬率落在24.9%。

他最賺錢的選股是油氣探勘公司Devon Energy（股票代碼DVN），在8月9日到11月9日的3個月間，這家公司的估值攀升68%，沒多久之後達到頂峰。他仍看好該股，給予買入的評級，目標價由49美元上調到50美元，高於目前股價44.05美元，原因包括10億美元庫藏股計畫，以及液態天然氣和其他碳氫化合物增產近5%。

第二名／Leo Mariani

KeyBanc董事總經理兼股票研究分析師Leo Mariani排第2名。

他持有CFA證照，數十年任職投資銀行的經驗使他去年的表現極為出色，選股成功率81%，平均報酬率16.2%。

最賺錢的一支股票是2021年1月7日看多SM Energy（股票代碼SM）。該股在接下來的3個月裡，大漲110.1%。

他至今仍堅定看多SM，維持買入的評級，目標價42美元，高於目前股價29.48美元。他說，SM在去年和今年都擁有避險保護，流動性佳又不斷改善，預計2022年產生自由現金流。

第三名／Scott Hanold

RBC Capital能源研究部門董事總經理Scott Hanold名列第3。

他的成功率是79%，每次給予買入評級的平均報酬率是18.3%。最成功的選股是Callon Petroleum（股票代碼CPE），2021年1月18日建議買入，到4月18日已上漲121.6%。

但過去一季能源價格上漲，加上該公司槓桿率高於同行，Hanold對Callon的看法退到「中立」，目標價是72美元。該股目前股價47.25美元。

第四名／Chris Kotowski

排第4的是Oppenheimer董事總經理兼大型金融股資深分析師Chris Kotowski。

他過去一年的成功率有85%，平均報酬率是10.4%。最賺錢的評級是去年初推薦的KKR（股價代碼KKR），90天內，KKR股價上漲29%。該股目前股價74.5， 符合Kotowski設定的目標價73美元。

第五名／Randy Giveans

Jefferies Group能源航運股分析資深副總裁Randy Giveans排第5名。

他加入投資銀行前曾受雇美國大陸航空（Continental Airlines），做過三年的財務分分析師，最終升到企業財務資深財務分析師。

儘管航運業去年經歷塞港、貨櫃供不應求、燃料成本上漲等挑戰，但Giveans的選股成功率有76%，平均報酬率22.7%。最賺錢的是Navios Maritime Partners（股價代碼NMM），從1月8日到4月8日，那支股票的報酬率高達135.5%，時機抓得很準。

最近，該股大幅回檔至25.09美元，Giveans基於燃料價格應能與供應增加達成平衡，重申對Navios的買入評級，目標價是52美元。

分析師 股價 股票

上一則

大仁說財經 | 今年美國經濟看好，但暗藏5項變數

延伸閱讀

復旦教授發現安卓逾400漏洞 谷歌花16月修復

復旦教授發現安卓逾400漏洞 谷歌花16月修復
上海鬆綁外資准入 含會計、建築、評級服務等

上海鬆綁外資准入 含會計、建築、評級服務等
還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了
甩變種病毒疑慮 道指2日漲800點

甩變種病毒疑慮 道指2日漲800點

熱門新聞

通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03
Meta（昔稱臉書）執行長查克柏格。 路透

FT預測2022科技業最勁爆發展：查克柏格卸任Meta執行長

2021-12-30 08:59

超人氣

更多 >
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結