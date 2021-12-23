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美國11月個人支出偏弱、通膨更強 Fed提前升息機率升高

編譯任中原／綜合外電

美國11月個人消費支出（PCE）數據顯示，上月支出增幅劇降，但物價水準仍持續上升，實質消費支出陷入停滯，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持續加重，也使聯準會（Fed）提前升息的可能性進一步提高。

11月個人支出比10月溫和增加0.6%，符合預估，但增幅遠小於10月的1.4%（修正後數據）劇減。經過通膨調整後，實質個人消費支出為零成長，不如市場預估的0.2%增幅，也遠不如10月的0.7%（修正後數據）升幅，凸顯消費者的購買力受到嚴重侵蝕。

10月消費支出強，11月偏弱，顯示消費者擔憂產品供給不足，於是提前購買，也是這兩個月消費數據差距明顯的原因之一。另外由於汽油價格上漲，使消費者出門採購非必需品的意願下降；同時Omicron病毒株引發新一波疫情，民眾減少服務支出，也導致11月PCE支出減弱。

11月個人所得月增0.4%，符合預期，比10月時的0.5%增幅略低。經通膨調整後的實質可支配所得減少0.2%，是連續第四個月減少；儲蓄下降到6.9%，是2017年底以來最低水準，顯示通膨升高正在吃掉儲蓄。

11月整體PCE平減指數比10月上升0.6%，符合預估，比10月的0.7%升幅（修正後數據）略降；但比去年同期大幅上升5.7%，符合預估，比10月時的5.1%升幅（修正後數據）明顯升高。

最受關注的核心PCE平減指數比10月上升0.5%，升幅與10月修正後數字相同，比預期的0.4%略高；與去年同期相比則上升4.7%，高於預期的4.5%，比10月的4.2%升幅（修正後數據）明顯上升。

Fed上周會議決策已轉向「鷹派」，11月核心PCE又大幅上升，經濟學者預測Fed提前升息的可能性提高，甚至不排除明年3月就會首次升息。

升息 儲蓄 指數

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