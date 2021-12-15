Omicron傳染力特強 為何美股仍淡定？

截至目前為止，美股對傳染力超強的新冠新變種Omicron大致反應淡定。路透

新冠病毒變異株Omicron 來勢洶洶，發生在年關將近時刻，對年終過節氣氛頗為掃興，也帶來諸多不便，例如進辦公室和逛購物中心時必須重新戴上口罩。但從股市反應來看，投資人似乎不認為Omicron是重大威脅。

財經網站MarketWatch報導，RBC資本市場美股策略師卡娃席娜（Lori Calvasina）說，自從Omicron在感恩節突然冒出後，他與同僚跟投資人舉行多次會議談論2022年展望，Omicron都不是主要話題。

卡娃席娜說，Omicron「一直都不是話題焦點。坦白說，Fed才是更重要的焦點。」

兩周前RBC對客戶的意見調查顯示，僅約半數受訪者擔心經濟復甦或投資組合會受Omicron影響，這些人最大的顧慮是，疫苗 對Omicron的防護力夠不夠強。她說：「這問題尚需數周時間才有答案。但目前為止，已知線索大多指向正面發展。」

儘管部分地區感染病例持續增加，但新冠疫苗廠商表示，初步證據顯示，這隻變異頻繁的Omicron病毒傳染力雖比之前發現的變種病毒 都強，就連已完整接種疫苗的人都可能感染，但大致而言，現有疫苗仍能提供良好的保護，使患者免於陷入重症，這有助於降低住院甚至死亡威脅。再者，治療新冠肺炎的療法，像是輝瑞（Pfizer）的抗病毒藥物，也似乎對Omicron有效。

可以想見，新冠病毒的希臘字母還會隨更多變種病毒迸出而繼續數下去，但美國股市和社會整體而言，對新冠染疫病例數升高的反應愈來愈淡定。RBC分析師 Mike Tran 10月的一項分析報告指出，疫苗分配下去施打，顯然有助於緩和社會大眾對新增病例的反應程度 ，「但新冠疲乏症」或許也是原因。

RBC的研究檢視媒體報導和上市公司財報和法說會中提及新冠病毒的頻率，發現今年提及的次數較去年大減40%。RBC報告也分析追蹤餐廳訂位的OpenTable服務和觀察空運交通流量的FlightAware等資料來源，發現Delta變種病毒夏季期間並未嚇得美國民眾不敢出門。

Tran說，Omicron或許不會改變那種行為。「若你春季能安心逛購物中心或在餐廳內用，很可能整個夏季都會持續這麼做，無畏確診病例快速增加。」