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就業報告不佳 科技拖累股指

財經新聞組／綜合報導
11月就業報告令人失望，美股下跌，結束了因Omicron變種病毒而大幅震盪的一周。美聯社
11月就業報告令人失望，美股下跌，結束了因Omicron變種病毒而大幅震盪的一周。美聯社

11月就業報告令人失望，美股下跌，結束了因Omicron變種病毒而大幅震盪的一周。

道瓊工業平均指數下跌59.71點或0.17%至3萬4580.08點，主因波音下跌1.92%，道指盤中一度大跌300點。史坦普500指數下跌38.67點或0.84%至4538.43點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌295.82點或1.92%至1萬5085.47點。主要股指本周全面下跌。

科技股表現最差，拖累主要股指，特斯拉下跌6.42%，Zoom Video下跌4.08%。而DocuSign在發布低於分析師預期的第4季銷售預測後，股價暴跌42.22%。

與病毒密切相關的股票本周大起大落，3日走勢不變。酒店和航空公司等受惠經濟擴張的個股領跌。拉斯維加斯金沙集團下跌4%，達美航空下跌1.8%。Norwegian Cruise Line下跌4.49%，Carnival Corp.下跌3.86%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「與Omicron有關的不確定性很高，加上令人失望的就業數據，讓投資人決定在周末前拋售。」

11月就業報告顯示，上月創造的就業機會低於預期。非農就業人數僅增加21萬人，遠低於《道瓊》調查經濟學者預測的57.3萬人。

然而，失業率大幅下降至4.2%，優於預期的4.5%。

CUNA Mutual Group首席經濟學者里克(Steve Rick)表示：「令人不安的是無法在10月強勁的數據基礎上再接再厲，隨著冬季到來，不確定性只會增加。」「也就是說，隨著應對Omicron變種病毒與不斷上升的通貨膨脹和持續的供應鏈危機，本月就業數據未能達標並不完全令人驚訝。」

其他市場方面，中國網約車巨頭滴滴3日在亞洲交易時段宣布，將開始從紐約證券交易所退市，並計畫在香港上市。股價下跌逾22%。

隨著市場慢慢消化全新新冠變種病毒Omicron及其對投資人的意義，美股3日走勢延續本周的劇烈波動。現在美國已有5州檢測出Omicron變種病毒，但根據報導，這些症狀都很輕微。

即使2日出現反彈，道指上漲超過600點，但本周道指仍下跌0.9%。史指下跌1.2%，那指下跌2.6%。

巴克萊銀行告訴客戶要堅持到底，逢低買入。巴克萊銀行分析師考烏(Emmanuel Cau)表示：「我們仍然認為整體宏觀和流動性狀況有利股市，並建議逢低加碼，等待牛市繼續進行。」

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