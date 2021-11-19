疫情封鎖再起 股指漲跌互見

雖然科技股走高，但由於對新冠疫情捲土重來的擔憂打壓全球股市，美股19日漲跌互現。美聯社

雖然科技股走高，但由於對新冠疫情 捲土重來的擔憂打壓全球股市，美股19日漲跌互現。

道瓊工業平均指數下跌268.97點或0.75%至3萬5601.98。史坦普500指數下跌6.58點或0.14%至4697.96。那斯達克綜合指數上漲63.73點或0.4%至1萬6057.44點。

史指本周上漲0.3%，受惠大型零售商發布的一系列出色的財報，而強勁的零售數據也有助打消對通膨的擔憂，並在新疫情擔憂出現時提供了支持。道指本周下跌1.3%，而以科技股為主的那指上漲1.2%。

奧地利宣布，由於新冠肺炎病例激增，它將重新啟動全面全國封鎖，全球股市受到打擊。在此之前，德國18日對未接種疫苗者實施新的限制措施，因為第四波感染使每日病例數創下歷史新高。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，可以預見，股市受到驚嚇，似乎還沒考慮到疫苗、抗病毒藥和其他抗擊病毒方法的發展。他補充說，最終股市還是會想起這些解藥。

他表示：「我們經歷過一波又一波的疫情及不同的變種病毒，但從未真正看到股市因此而出現這麼大的拋售。」「部分原因是由於檯面下方的輪轉。另一部分是，每次我們都越來越了解如何與病毒共存和應對，這應該不再是股市參與者的頭條新聞。」

無論如何，股市全面下跌，但收回部分跌幅。航空公司類股票率先下跌。聯合航空下跌2.78%，達美航空下跌1.07%，波音下跌5.75%。

在其他旅遊股方面，Airbnb下跌3.87%，而Booking Holdings下跌1.51%。Expedia也小跌0.8%。郵輪類股平均下降約2%。

一周前拜登 政府才剛解除20個月的國際旅客禁令，受到航空公司和其他旅遊業者的歡迎。但是，新冠病例再起和歐洲最新限制撲滅了跨大西洋旅遊立即反彈的希望。這條航線的利潤豐厚，是大型航空公司恢復獲利的關鍵。

大型能源個股拖累了史指跌幅，因為與新封鎖令相關的需求擔憂讓已經暴跌的油價雪上加霜。Devon Energy和Hess分別下跌6.28%和5.77%。Baker Hughs、Diamondback Energy和Occidental也都下跌5%左右。

與此同時，在美國 食品和藥物管理局(FDA)批准為美國所有成年人接種疫苗後，Moderna上漲4.92%。

Intuit上季業績強於預期，股價飆升10.08%，引領史指走高。這家TurboTax開發商還提高了全年營收預期。輝達也繼續保持強勁勢頭，由於上季獲利超過預期，股價上漲4.14%。

隨著美國國債殖利率下跌以及關注疫情的投資人從銀行、能源公司和其他價值型類股轉向超級市值科技股，科技股普遍上漲。Adobe、輝達和Meta Platforms大部分時間裡都是史指漲幅最大的個股。微軟、蘋果和谷歌也走高。

眾議院投票通過拜登總統的1.7兆元社會安全網法案，並將其提交給參議院，參議院可能會在未來幾周內面臨艱苦的戰鬥。但梅菲爾德表示，法案通過仍然消除了一些籠罩市場的不確定性。

他說，「只要能消除這個市場的任何不確定性都是好事。預計疫情或任何可能在華府出現的情況都不會在年底前對股市造成太大壓力，重要的是聯準會(Fed)對通膨的反應可能比之前態度更為強烈。這是市場面臨的主要風險；但無論如何，這都是2022年的事了。」

投資人也在密切關注拜登總統對下任Fed主席的人選，預計他將在周末公布。許多人預計，如果布雷納德(Lael Brainard)被任命為主席，Fed將更加溫和，這意味著與鮑爾(Jerome Powell)相比，升息或收緊政策需要更長的時間。