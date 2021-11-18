我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

編譯季晶晶／綜合外電
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

零售商和消費者都因為全球供應鏈瓶頸而頭痛不已，但也有人笑得合不攏嘴——在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司獲致了豐厚報酬。

根據華爾街日報的報導，總部在紐約、9月底管理資產約13億美元的避險基金Mangrove Partners，在截至10月的一年間共成長70%，有半數獲利來自對航運的投資。該基金專注於無效率或不被看好的產業。

總都柏林的避險基金Pilgrim Global在9月止的一年間增長105%，部分原因是持有挪威貨櫃航運商MPC Container Ships，該股今年大漲205%。

集散箱航運業以大起大落聞名，在經歷了近10年的困境後，最近突然迎來暴利。上述避險基金和Blue Ocean在內的融資業者投資航運，先以低價買入船隻、翻修後賣出，或以高價簽署長年期出租合約，同時也自航運股股價飆升中獲利。

經濟復甦使得早期投資人看似無利可圖的賭注，轉變為深具遠見的押注。

部分分析師表示，航運股未來幾年可能掉漆。航運業承諾2050年前將二氧化碳排放量減半，業者將用較昂貴的非碳燃料取代重油。

話雖如此，但許多航運業者、銀行家和投資人認為，集裝箱航運業的供需不太可能很快達到平衡。最近下訂的大量貨輪，預計最早2022年底才能下水。

投資 紐約 華爾街

上一則

輝達推升科技 史指震盪翻升

延伸閱讀

白宮抨擊航運業缺乏競爭 要求FMC加強監督

白宮抨擊航運業缺乏競爭 要求FMC加強監督
海運每年排放10億噸碳航運巨頭尋求替代燃料

海運每年排放10億噸碳航運巨頭尋求替代燃料
馬士基、達飛進軍空運領域 航運巨擘加速轉型腳步

馬士基、達飛進軍空運領域 航運巨擘加速轉型腳步
道指首收破36000點 華爾街券商警告：要為下跌做準備

道指首收破36000點 華爾街券商警告：要為下跌做準備

熱門新聞

美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

2021-11-12 10:40
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛