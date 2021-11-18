供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

零售商和消費者都因為全球供應鏈瓶頸而頭痛不已，但也有人笑得合不攏嘴——在疫情顛覆物流業之前投資 集散箱航運的公司獲致了豐厚報酬。

根據華爾街 日報的報導，總部在紐約 、9月底管理資產約13億美元的避險基金Mangrove Partners，在截至10月的一年間共成長70%，有半數獲利來自對航運的投資。該基金專注於無效率或不被看好的產業。

總都柏林的避險基金Pilgrim Global在9月止的一年間增長105%，部分原因是持有挪威貨櫃航運商MPC Container Ships，該股今年大漲205%。

集散箱航運業以大起大落聞名，在經歷了近10年的困境後，最近突然迎來暴利。上述避險基金和Blue Ocean在內的融資業者投資航運，先以低價買入船隻、翻修後賣出，或以高價簽署長年期出租合約，同時也自航運股股價飆升中獲利。

經濟復甦使得早期投資人看似無利可圖的賭注，轉變為深具遠見的押注。

部分分析師表示，航運股未來幾年可能掉漆。航運業承諾2050年前將二氧化碳排放量減半，業者將用較昂貴的非碳燃料取代重油。

話雖如此，但許多航運業者、銀行家和投資人認為，集裝箱航運業的供需不太可能很快達到平衡。最近下訂的大量貨輪，預計最早2022年底才能下水。