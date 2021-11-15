馬斯克又大賣股票 總計已套現逾78億元

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

全球首富、特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）再度行使股票 選擇權並賣出更多特斯拉股票，這波大賣已使得特斯拉股價過去一周創下2020年3月來最大跌幅。

根據監管文件，馬斯克在15日賣出逾93.4萬股特斯拉股票，套現約9.3億美元。馬斯克在推特貼文詢問粉絲是否該賣出10%的特斯拉持股後，上周累計賣出69億美元的特斯拉股票，15日則是售股的最新行動。售股目的是要為執行210萬口特斯拉選擇權的行動納稅。

在馬斯克發動推特調查和售股之際，正值美國論戰富人是否已繳納足夠的稅額。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）在上周末的一則推文表示：「我們必須要求超富人繳納公平的稅款，馬斯克則回應說：「想要我賣出更多股票嗎？直說好了…」

馬斯克部分售股行動是在9月就已事先安排好的交易計畫。馬斯克持有的數百萬股股票選擇權必須在明年8月前行使，這是他在推特發動調查的推文中未提及的。早在9月份，馬斯克就已提及他可能會在年底前行使一大部份股票選擇權。

若馬斯克要履行他在推特調查中所說的賣出10%特斯拉持股，他必須賣出約1700萬股，如果納入計算他能夠行使的選擇權，馬斯克還必須賣掉更多，才能履行承諾。

馬斯克目前坐擁2793億美元財富，是全世界首富。儘管特斯拉股價近日大跌，但今年來漲幅仍達44%，根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的財富也已增加1096億美元。