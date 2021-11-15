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日本珍珠奶茶原料漲價 竟與中國養豬業有關

記者林宸誼╱即時報導
日本珍珠奶茶原料漲價，竟與中國養豬業有關。(Photo by Rosalind Chang on Unsplash)
日本珍珠奶茶原料漲價，竟與中國養豬業有關。(Photo by Rosalind Chang on Unsplash)

珍珠奶茶在日本引發熱潮，自2018年起銷售奶茶的店鋪在日本激增，然而放入奶茶的「珍珠（木薯球）」原料進口量卻減少，價格上漲，原因是中國養豬行業引發的需求變化。

日經中文網報導，日本的貿易統計顯示，日本今年前9月的「木薯和木薯代用物（指奶茶用木薯球）」的進口量約為2,100噸，比珍珠奶茶流行的2019年同期減少8成，比2020年同期減少5成。

日本境內銷售的木薯球的主產地是台灣，台灣從泰國等地進口利用木薯加工而成的木薯澱粉，加工成木薯球之後再出口到日本。日本的珍珠奶茶熱潮降溫是否給木薯澱粉的價格帶來下行壓力？一家商社表示，「木薯球只是作為原料的木薯澱粉的廣泛用途之一，對澱粉行情的影響有限」。

然而日本木薯澱粉的前9月進口平均價格，漲至每公斤53日元（約合0.46美元），比上年上漲15%，有商社表示，在主產地泰國，木薯澱粉和木薯的價格正在上漲。

泰國木薯澱粉協會（TTSA）的統計顯示，泰國木薯澱粉出口價格11月上旬為每噸480美元，比近期最低點的2020年5月上漲13%。

木薯價格上漲的原因是對中國出口正在增加，泰國木薯貿易協會（TTTA）的統計顯示，泰國產木薯片的對中國出口量前8月累計約為384萬噸，已超過2019、2020年的全年出口量。

2018年中國養豬頭數曾因非洲豬瘟減少，目前正在快速恢復，在大規模養殖取得進展，養豬頭數的復甦速度超出預期，飼料用玉米需求大幅增加。

再加上中國的玉米產量減少，進口量也在增加。美國農業部的統計顯示，中國2020到2021年度的玉米進口量與上年度相比增至3.7倍。中國海關的統計顯示，今年前9月的進口量達到上年同期的約4倍。

玉米除了用於飼料以外，來自生物燃料乙醇的需求也很大，日本農畜產業振興機構指出，玉米除了用於飼料，還可作為乙醇原料使用。

日本 中國 泰國

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