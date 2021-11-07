美股本周繼續攻頂嗎？ 五件事不可不知

美國眾院周五盤後通過規模1.2兆美元基礎建設法案，美股本周繼續攻頂之路又排除一道路障。（美聯社）

美國股市上周五（5日）再創歷史最高水準，由於美國10月就業數字強勁，加上輝瑞新冠口服藥成效顯著，凡是能從經濟復甦中受益的股票 ，全受激勵而勁揚。諸多利空如今一一煙消雲散，美國眾院盤後又通過規模1.2兆美元基礎建設法案，美股本周繼續攻頂之路幾無阻礙。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

美股再創新高，費半上周飆8.9%

上周五不僅紐約三大指數 再創新高，費城半導體指數和代表小型股的羅素2000指數也同寫歷史新頁。標普500指數連漲七天，創下2020年8月來最長漲勢，費半不僅連漲七天，創2019年9月來最久漲勢，周線漲幅更達8.9%，是2020年11月以來之最。

標普500和那斯達克綜合指數上周五各漲0.4%和0.2%，一周下來各漲2%和3.1%，道瓊上周五漲203點，一周漲1.4%。

台積電ADR上周五接近平盤，較台北交易股票溢價9.4%，表現不如費半1.1%的漲勢。在新藥有效的鼓舞下，輝瑞製藥（Pfizer）大漲11%。

紐約梅隆財富管理投資長葛羅霍斯基說：「市場兩大主力，即企業獲利和利率，依然完好。聯準會正投股市所好，知道有通膨卻不過度反應。同時，我們尚在消化表現很強的財報季。 」施羅德投資基金經理人芮米則說，「美股可望再創驚喜」，相信美股可能挺過短期債券波盪的影響。

美1.2兆元基建案 眾院過關

拜登當局規模1.2兆美元的基礎建設法案，於美東時間5日深夜在眾議院以228票對206票表決通過，將送交拜登簽署，但1.85兆美元的社會安全網架構預算仍卡關難出。

耗時數月達成協議的基建法案內容，包括為全國道路、橋梁、鐵路等提供修建經費，並且擴大網路寬頻服務，讓民眾上網更加便利。基建法案在兩黨參議員支持之下，8月已在參院表決通過。

法案內容為既有的聯邦基礎建設計畫重新授權五年期限，並增加5,500億美元經費，以改善水源、網路寬頻、電力系統等設施。

中國要打來了嗎？短期不可能

中國網路上有關台海衝突可能很快爆發的揣測引發民眾囤貨風潮，大米、面粉和肉類等相關股票逆勢上漲。不過北京、華盛頓和台北都對短期攻台風險嗤之以鼻。

香港、上海和深圳食品股上周逆勢上漲，克明食品上漲15%，金龍魚和京糧控股漲幅也至少達到10%。康師傅控股和統一企業中國也在香港收高。

在兩岸對立態勢原本就升溫的背景下，中國社交媒體流傳出民眾出於對台海戰爭的疑慮而囤積食物的照片和影片。 北京政府迅速採取行動平息謠言，官媒敦促公眾「不要過度解讀」商務部出於供應鏈之憂而鼓勵家庭儲存一些生活必需品的通知。連環球時報總編輯胡錫進也在微博上寫道：「我不相信國家會在此時通過商務部的一個通知對外釋放民間需要‘抓緊備戰’的信號。」在美國，參謀聯席會議主席密利上將表示，中國不太可能在6個月、12個月或24個月內嘗試以軍事手段奪取台灣。

台股仍然歌舞昇平，台灣加權股價指數上周上漲1.8%，創下9月以來最大單周漲幅，在亞洲表現排名第二，僅次於日本的日經指數。

波克夏Q3營業利益增18%

「股神」巴菲特領導的波克夏公司上季加碼買回庫藏股，現金水位卻不減反增，還創新高。第3季營業利益增幅達二位數，延續從新冠肺炎疫情低潮復甦的趨勢，但股票投資利得萎縮拖累淨利下滑。

波克夏公布，第3季營業利益較去年同期成長18%，達到64.7億美元，得力於旗下鐵路、公用事業和能源部門業績好轉，抵銷保險事業擴大的虧損還綽綽有餘。

上季波克夏共買回76億美元自家股票，比第2季買的60億美元手筆更大，使過去九個月買回總額達202億美元，今年可能超越去年全年共買回247億美元庫藏股的紀錄。

近六成網友支持馬斯克賣股票

全球首富馬斯克6日在推特發起網路投票活動的結果出爐，近六成網友支持他個人賣出10%特斯拉 持股。

根據350多萬推特網友的投票結果，有57.9%網友支持馬斯克賣出特斯拉股票。

在加密幣交易所FTX交易、號稱加密貨幣版本的特斯拉代幣跌至1138.95美元，比特斯拉5日收盤價還低6.8%，暗示美股（7）日開盤時，這項網路投票結果可能拖累特斯拉股價下跌。