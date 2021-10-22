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萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

編譯湯淑君／綜合外電
停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透
停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

財經網站MarketWatch報導，華爾街此刻人人都在談論「停滯性通膨」（stagflation），但幾乎沒人相信這頭曾在1970年代作亂的怪獸真會反撲。

瑞銀分析師在報告中說：「我們不認為停滯性通膨會變成流行病。」

花旗分析師寫道：「停滯性通膨現在還只是個隱喻。」

巴克萊評估歐洲停滯性通膨展望時說：「所謂停滯性通膨的說法似乎有點離譜，我們認為，到2022年第3季，歐元區調和消費者物價指數（HICP）會降到低於歐洲央行（ECB）的通膨目標。」

高盛也不認為停滯性通膨即將降臨。不過，由Lilia Peytavin率領的高盛策略師團隊仍對1970年代的市況做了一番分析，並據此提供停滯性通膨時期投資組合如何配置的建議。

高盛策略師在報告中指出，美國經濟在1974年第1季至1982年第4季期間陷入停滯性通膨。在那段期間，美國股市經通膨調整的報酬率為0%，同時期英國股市報酬率達8%（部分因素是英股1973年就開始跌了）。

持有黃金的投資報酬率達13%，遙遙領先其他資產。

整體而言，股票表現優於債券。那段時期美國10年期公債跌2%。

不過，依類股來看，則表現有好有壞。不動產在美國是表現最強的類股，但在英國就很差，因為當時英國緊縮信用觸動房價大跌。

高盛說：「1970年代的經驗顯示，個體經濟基本面通常能克服總體經濟大環境：類似的利率升幅，在英國導致房市景氣向下沉淪；但在美國，不動產卻是表現最佳的類股。」

另外，在1970年代停滯性通膨時期，美國的價值股表現超越成長股，在英國就不是如此。能源股在英、美表現皆優於大盤，兩地的防禦型股票表現都凌駕景氣循環股。

美國 英國 高盛

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