比特幣直逼6萬元 投資人寄望美首檔ETF

比特幣。（路透）

比特幣 價格今天創下6個月來高峰，逼近4月所寫下歷史最高價紀錄。主因投資 人益發相信，美國 證券管理委員會（SEC）將批准首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）。

這個全世界規模最大的加密貨幣今天價格上漲近4%，來到5萬9664美元；今年以來比特幣價格已經翻倍，如今已接近4月所寫6萬4895美元紀錄。

彭博昨天引述熟悉內情人士報導，美國證管會已準備核准首檔比特幣期貨ETF，可望下週開始交易。

路透社報導，亞洲加密貨幣交易所AAX研究與策略部主任凱斯林（Ben Caselin）表示，比特幣站上5萬9000美元並非偶然，長期投資人已累積買進一段時間。

他說：「市場普遍預期，比特幣ETF第4季會在美國出現重大進展。」他指出，美國證管會教育推廣處（Office of Investor Education and Advocacy）的一則推特（Twitter）貼文也激厲今天漲勢。

這則推文寫道：「在投資比特幣期貨基金前，確認您已謹慎評估潛在風險和獲利。」

加密貨幣投資人引頸企盼美國傳出批准首檔比特幣期貨ETF的消息，近幾個月比特幣的漲勢多少與這項預期有關。