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福斯CEO警告：電動車轉型太慢 恐有3萬人掉工作

編譯王巧文／綜合外電
知情人士指出，福斯汽車執行長迪斯為加速電動車轉型，表示考慮將裁員3萬人。美聯社
知情人士指出，福斯汽車執行長迪斯為加速電動車轉型，表示考慮將裁員3萬人。美聯社

路透13日引述兩名知情人士報導，德國福斯汽車（VW）執行長迪斯（Herbert Diess）9月在一場監事會上表示，如果福斯朝電動車（EV）轉型的速度太慢，將會有3萬人失去工作。

知情人士表示，迪斯告訴與會者，美國電動車大廠特斯拉等市場新進者的加入，已讓德國市場競爭更加激烈，促使福斯加快轉型腳步。

特斯拉計畫在德國聘僱1.2萬名員工，每年生產多達50萬輛電動車，相較下，福斯的沃爾夫斯堡廠有2.5萬名員工，但年產量僅達70萬輛車。

福斯集團發言人Michael Manske對此表示，鑒於市場新進者（特斯拉和中國車廠）進軍歐洲，福斯毫無疑問得解決沃爾夫斯堡廠的競爭力問題，福斯內部「現在正在進行辯論，目前尚未敲定具體方案」。

他指出：「特斯拉正在為格林海德（Grünheide）工廠設定新的產能及規模標準。」特斯拉在德國首都柏林附近格林海德的超級工廠，最快下個月將開始運轉，每周產能可達5,000至1萬輛，為福斯去年電動車產量的兩倍多。

福斯勞工委員會發言人說，不會就迪斯是否發表該言論進行評論，但是大砍三萬個職位的說法是荒謬且毫無根據的。下薩克森邦地區的工會發言人表示，這種裁員規模是「根本不可能」；下薩克森邦政府是福斯第二大股東。

特斯拉 電動車 德國

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