國際油價站回80美元大關 100美元還遠嗎？

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美國油價 11日攀抵每桶80美元關卡，為2014年底以來首見。分析師 預料，隨著時序進入冬季用油旺季，加上國際旅行復甦，需求將大幅升溫，油價年底前有望衝上100美元。

西德州中級原油（WTI）11月期貨11日盤中在每桶80美元上下徘徊，一度衝上82.18美元，終場漲勢收斂至80.52美元，隔日續揚。

近期的油價漲勢已帶動能源股向上攻堅，iShares美國能源指數型股票基金（ETF）年初迄今已飆漲51％，光10月就漲近8％。標普500指數今年來勁揚16％，本月漲幅達1.3％。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo預測，美國油價在未來12個月將維持在每桶77美元左右，而倫敦布蘭特原油期貨為每桶80美元。

一些分析師的預測更樂觀。花旗11日將第4季布蘭特原油展望上修85美元，並表示油價可能衝上90美元。美銀（BofA）甚至認為，冬季嚴寒推升取暖需求，可能帶動國際油價飆上100美元，為2014年來首見。

有鑑於亞洲部分地區開始鬆綁旅遊限令，美國也準備在11月歡迎打過新冠疫苗的外國遊客入境，跨國旅行復甦有提振進能源需求。與此同時，天然氣和煤炭價格大漲，也促使能源供應商轉向燃油發電。

由於暴雨襲擊中國大陸產煤重鎮山西，大陸動力煤期貨12日暴漲11％，改寫歷史新高。印度大多數電廠的燃煤存量已降至極低水準。Staunovo說：「在亞洲和歐洲的大部分地區，現在燃油（發電）比燃燒天然氣便宜。」

不過，分析師警告說，近期油價走高，並不會改變能源業的長期趨勢，隨著業者朝綠能轉型，化石燃料需求將日益下滑。