默克發表口服藥 道指大漲482點

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

美股1日走高，投資 人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。

道瓊工業平均指數 上漲482.54點或1.43%至3萬4326.46點。史坦普500指數上漲49.5點或1.15%至4357.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲118.12點或0.82%至1萬4566.7點，終止連續5日跌勢。

製藥商默克(Merck)和Ridgeback Biotherapeutics表示，對新冠病毒的口服抗病毒治療可將輕度或中度病例的住院或死亡風險降低50%後，道指成分股默克上漲8.37%。兩家公司將為治療尋求緊急授權。

默克的新藥也提振了旅遊股。皇家加勒比(Royal Caribbean)和拉斯維加斯金沙(Las Vegas Sands)分別上漲3.71%和4.32%。西南航空上漲5.68%，領漲航空股，因摩根大通調升評級，並表示該類股的大部分個股都值得買進。銀行股也上漲，協助道指跑贏大盤。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「類股輪轉已經回到所謂的重新開放和更具周期性，在接下來幾周會更明顯，因為部分疫情利多正陸續出現，像是病例數較上月減少，還有就是很有前景的默克藥丸。」

包括Moderna在內的疫苗股在默克新聞發布後下跌。

10年期美國國債殖利率 回落至1.50%以下。9月底殖利率飆升重創了科技股。

美股剛結束動盪的9 月，由於對通膨的擔憂、經濟成長放緩和利率上升讓投資人十分緊張，史指當月下跌4.8%，打破連續7個月的上漲走勢；道指和那指分別下跌4.3%和5.3%，創下今年以來最糟單月走勢。

高盛總經理賀西(Chris Hussey)在報告中說，「隨著進入秋季和2021年第4季，成長放緩、寬鬆貨幣政策、中國利空、財政紓困退場和供應鏈瓶頸等因素，都會繼續影響投資人情緒。」

史指11個類股中有10個在9月下跌，材料股當月下跌7.4%。能源是唯一表現最佳，漲幅超過9%。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)說，「那只是個特例。從長期走勢來看，它在12個月內表現平平。投資人當然會緊張，因為有很太多不利因素，但一如所知，當擔憂升高時，通常是投資人進場的好時機。」

數據方面，8月個人收入增加0.2%，符合預期。核心個人消費支出物價指數同比上漲3.6%，為30多年來最大漲幅，略高於《道瓊》調查經濟學者估計的3.5%。

雖然10月歷來以股市崩盤而聞名，但它通常是表現更好的單季開始。根據股票交易商年鑑，史指10月平均上漲0.8%；11月和12月美股平均分別上漲1.6%和1.5%。

國會在30日阻止了政府關門。參議院和眾議院通過一項短期撥款法案，讓政府在12月3日之前維持運作，並送交拜登總統簽署。拜登定1日前往國會山莊，試圖就重大基礎建設法案進行談判。