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波克夏Q2營業利益躍增21% 見證美國經濟復甦

編譯湯淑君／綜合外電
波克夏董事長兼執行長巴菲特。美聯社
波克夏董事長兼執行長巴菲特。美聯社

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益躍增逾兩成，顯示美國經濟持續強勁復甦，嘉惠波克夏旗下眾多事業，從能源到鐵路都隨經濟活動重啟而生意興隆。

波克夏7日公布，第2季營業利益達66.9億美元，較去年同期的55.1億美元躍增21%。計入股票投資的整體獲利年增6.8%，達到280億美元。

董事長兼執行長巴菲特上季持續大舉買回波克夏股票，並無大型收購行動。該公司第2季買回60億美元庫藏股，使今年1至6月買回總額達到126億美元。去年波克夏已買回247億美元的自家股票，金額創新高紀錄。

儘管大舉買回股票，波克夏截至6月底的現金水位仍高達1,441億美元，持穩於第1季末的水準，仍接近歷史高點。

波克夏今年來股價漲勢如虹，B股年初迄今漲幅超過23%，不僅把去年跌幅全漲回來，還漲上歷史新高紀錄。

隨著美國經濟景氣逐漸重返新冠肺炎疫情來襲前的水準，全美各地大宗商品與貨物運輸恢復熱絡，波克夏旗下的伯靈頓北方聖大菲（BNSF）鐵路公司受惠良多。波克夏說，旗下鐵路、公用事業和能源部門第2季盈餘達22.6億美元，較去年同期激增逾27%。

其餘事業，包括房屋興建、油漆製造和GEICO保險部門，表現也為之一振。

波克夏 股票 美國

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