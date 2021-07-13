CPI壓過財報 道指跌逾百點

波音13日收盤下跌4.23%，打壓道指走勢。該飛機製造商在發現新缺陷後減產787 Dreamliner。美聯社

道瓊工業平均指數 從高點回落，因為高於預期的通膨報告掩蓋了第2季財報季的強勁開局。

道指下跌107.19點或0.31%收3萬4888.79點。史坦普500指數在盤中觸及新高記錄後收低15.42點或0.35%至4369.21點。那斯達克綜合指數也從另一個盤中紀錄小幅回落55.59點或0.38%至1萬4677.65點。

10年期美國國債殖利率上漲約5個基點或0.05個百分點，並因對最新通膨數據的滯後反應而站上1.4%的水平。

勞工部報告，6月通膨率以近13年來的最快速度上升。6月居民消費物價指數(CPI)同比上漲5.4%；接受《道瓊》調查的經濟學者預計上漲5%。不包括食品和能源的核心CPI上漲4.5%，是1991年9月以來最大漲幅，遠高於預期的3.8%。

Cornerstone Wealth投資 長賀吉(Cliff Hodge)表示：「燙手的6月CPI數據讓市場緊張不安。」「展望未來，預計這些通膨數據將開始降溫。2020年6月是疫情關閉期間核心CPI的絕對低點，因此以此為比較基期變得更加艱難。二手車價格同比飆升45%，這在未來幾個月不太可能持續。」

舊金山聯準會(Fed)主席戴利(Mary Daly)表示，她認為近期通膨將是暫時的。她還表示，強勁的經濟復甦可能讓Fed在2021年底或2022年初減少資產購買。

即使第2季獲利119億元或每股3.78美元，超過Refinitiv調查分析師估計的3.21元，摩根大通股價仍下跌。

銀行為疫情期間的貸款 損失撥備上百億元，但由於消費者表現優於預期，因此一直在釋出這些準備金。摩根大通在沖銷7.34億元後釋出30億元的貸款損失準備金，為該公司帶來23億元的收益，使該行的獲利超出預期。由於此次貸款損失準備金的釋出，投資人可能對摩根大通的真正獲利表現打點折扣。

高盛第2季每股獲利15.02元，高於分析師預期的每股10.24元，股價也小幅走低。該行第2季投行收入創史上次佳，因為上季華爾街出現IPO熱潮。

百事可樂上漲2.31%，該公司在餐廳需求回升推動下，第2季獲利和營收超出預期。這家飲料和零食巨頭也調升財測。

與此同時，波音下跌4.23%，打壓道指走勢。該飛機製造商在發現新缺陷後減產787 Dreamliner。

FactSet數據顯示，預計未來幾周第2季整體財報將表現出色，該季獲利同比增幅估計為64%。將是2009年以來最大的單季獲利成長。

接受FactSet調查的分析師表示，預計銀行第2季收益將增加一倍以上，預計年增率為119.5%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「對獲利的高預期和每家公司的財測將推高股指，一旦失望就可能會導致小幅回調。」「未來幾周走勢將聚焦於幾家主要銀行的財報。」

美國商銀、花旗集團、富國銀行和摩根史坦利將在本周稍後發布財報。

Fed主席鮑爾定14日和15日出席國會聽證會，提供貨幣政策的最新情況。他堅持在就業和通膨目標有更進一步的進展前，Fed的寬鬆政策將保持不變。