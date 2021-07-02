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美國6月就業增加85萬人 近一年來最猛成長

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就業報告佳 史指連七漲

財經新聞組／綜合報導
在6月就業報告顯示美國勞動市場加速復甦之後，美股上漲，史坦普500指數再創新高。圖為華爾街。(美聯社)
在6月就業報告顯示美國勞動市場加速復甦之後，美股上漲，史坦普500指數再創新高。圖為華爾街。(美聯社)

在6月就業報告顯示美國勞動市場加速復甦之後，美股上漲，史坦普500指數再創新高。

史指上漲32.4點或0.75%至4352.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲116.95點或0.81%收1萬4639.33點，同創新高。道瓊工業平均指數上漲152.82點或0.44%收3萬4786.35點。史指已連續7個交易日上漲，為去年8月以來最長的連漲紀錄。

主要科技股的穩健走勢支撐大盤走勢，蘋果和Salesforce均上漲超過1.3%。

本周那指上漲2%，史指和道指分別上漲1.7%和1.1%。

勞工統計局指出，上月美國經濟新增85萬個工作崗位。接受《道瓊》調查的經濟學者預計增加70.6萬人。該數字也超過5月創造的55.9萬個工作崗位。

Aberdeen Standard Investments副首席經濟學者麥侃(James McCann) 在報告中表示：「這是一份強有力的報告，可被視為勞動市場加速發展的跡象。」

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，該報告顯示經濟成長穩健，但不會改變聯準會(Fed)政策，剛好觸及市場的甜蜜點，「我認為這是金髮姑娘類型的經濟報告之一，因為招聘加速，對下半年和復甦來說是個正面訊息，但又不會引發Fed加快削減購債時間表。」

除了就業增加外，上月平均時薪上漲0.3%，年增3.6%，符合預期。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示，該報告緩解了對勞動力短缺的擔憂，「我們還了解到4月和5月數據疲弱的原因，也就是季節性因素會影響就業成長，以及失業救濟金對勞動力供應產生的影響。」他並補充說失業率高於預期顯示復甦還有很長的路要走。

波音一架737貨機在檀香山海岸附近迫降，股價下跌1.27%，拖累道指。IBM宣布總裁兼前紅帽CEO懷特赫斯特(Jim Whitehurst)辭職，該公司股價下跌4.62%。

美股將5日因7月4日獨立日假期休市。

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