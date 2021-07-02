美6月就業穩健回升 工資上升 Fed不必急於退場

美國6月就業加速回升，非農業就業人數增加85萬人，是十個月最高水準。 美聯社

美國 6月就業 加速回升，非農業就業人數增加85萬人，是10個月最高水準，優於預估的72萬人，也比5月的58.3萬人（俢正後數字）明顯增加，顯示企業召募員工進展迅速，能夠配合經濟復甦的步調；而工資持續上升，也加重通膨壓力，兩項因素都支持聯準會（Fed）應考慮寬鬆政策「退場」計畫。

根據勞工部 2日公布的就業報告，上個月美國非農就業人口新增85萬人，失業率則從5月的5.8%略升至5.9%，比預期的5.6%還糟，其中6月民間部門就業增加66.2萬人，高低於市場預估的增加61.5萬人略少，也比5月時增加人數61.6萬人更佳。其中製造業僅微增1.5萬人，低於市場預估增加2.5萬人，也略遜於5月的增加3.6萬人，顯示就業增加主要靠服務業陸續恢復營業。

4月及5月就業人數合計小幅上修1.5萬人。

此外，6月的平均時薪比5月小幅提高0.3%，符合預估，但比5月時的0.4%（修正後）下降；時薪比去年同期大幅上升3.6%，符合預估，也比5月時的1.9%升幅（修正後）超出許多；由於時薪年升幅遠大於月升幅，顯示「比較基期偏低」效應仍在。上月平均每人每周工時為34.7小時，低於預估及5月時的34.9小時；由於工時縮短，顯示服務業還在逐步恢復中。

上月勞動參與率比5月下降0.1個百分點，為61.6%，也低於預估的61.7%；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從10.2%降到9.8%，顯示全職勞工人數繼續增加。

經濟學者指出，6月就業加速回升，顯示企業營運恢復與增雇勞工的速度合拍，不過就業水準仍遠低於疫情之前。工資持續上升，主因經濟活動陸續解封，服務業需求增加，企業也願意溫和加薪以填補職缺，也使通膨升高的風險更為明顯。