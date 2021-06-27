我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑

京東方募資擴產 GIS業績有望吃補

記者陳昱翔／台北報導
京東方大樓。(京東方官網)
京東方大樓。(京東方官網)

中國面板龍頭廠京東方宣布將募資人民幣198.7億元（約2.68億美元），用於六個事業項目；其中，將針對位於重慶的OLED生產基地進行擴產，而觸控大廠業成GIS-KY（6456）因負責為京東方代工iPhone OLED面版貼合業務，將受惠最深。

外媒指出，京東方近人民幣200億元的募資中，將有人民幣60億元用於重慶京東方6代柔性AMOLED生產線項目增資建設，等於有接近三分之一的資金投入此一項目，顯示京東方對iPhone訂單相當重視。

針對京東方募資擴產，GIS發言系統一向不對單一客戶評論。不過，業界人士透露，由於京東方與GIS彼此在重慶的廠區相鄰，因此往來關係相當密切，本次也一同合作搶下iPhone 13的訂單。

據悉，京東方自去年打入iPhone 12供應鏈後，今年又再度拿下蘋果即將推出的iPhone 13訂單，預計供貨至少2,000萬片OLED面板，而OLED貼合業務將由台系GIS負責供貨。

過往iPhone的OLED面板主要由三星、樂金顯示器（LGD）兩大韓廠供應，以三星為最大宗。京東方供貨iPhone份額放大，意味在蘋果供應鏈地位提升，而且OLED技術已與南韓大廠拉近，未來可望獲得更多品牌廠訂單，對京東方協力廠是一大利多。

法人認為，對面板廠而言，勢必要有絕對的把握才敢大舉投資，而京東方募資數百億元，顯然對蘋果iPhone新機未來的訂單胸有成竹，而GIS是京東方最密切的合作夥伴，因此自然受惠。

法人進一步分析，由於中國觸控大廠歐菲光早已淡出蘋果鏈，因此對京東方或者蘋果而言，GIS無論是在產能、良率、財務狀況等各方面，都是眼下最佳的合作夥伴。

GIS去年每股純益11.04元，優於前年的10.02元，連續四年大賺逾一個股本。GIS今年前五月合併營收484.4億元，年增8.3%。據了解，GIS今年5月營收逆勢成長主因來自蘋果新iPad Pro訂單挹注，下半年還有新款Macbook訂單以及iPhone 13 OLED面板貼合業務，全年營運值得期待。

iPhone 蘋果 營收

上一則

針對野村預警 台中央銀行：沒有發生金融危機之虞

延伸閱讀

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
京東方募資30億美元 擴產搶占OLED市場

京東方募資30億美元 擴產搶占OLED市場
歐美解封有望 iPhone今年總量回升估再達2億支

歐美解封有望 iPhone今年總量回升估再達2億支
京東618網購節掀高潮 iPhone秒賣億元

京東618網購節掀高潮 iPhone秒賣億元

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

2021-06-23 12:42
克里夫蘭聯邦準備銀行製作樂高動畫來解釋通膨。（影片截圖）

何謂通膨？聯準會用3分鐘「樂高小鎮」影片解釋

2021-06-22 03:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷
環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌
搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他
Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它

Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它
眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生