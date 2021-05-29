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分析師看淡今秋新iPhone需求 估蘋果股價可能跌30%

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果去年推出的iPhone大受歡迎，但分析師認為今秋發表的新款iPhone創新幅度可能不大，可能使iPhone需求回軟。美聯社
蘋果去年推出的iPhone大受歡迎，但分析師認為今秋發表的新款iPhone創新幅度可能不大，可能使iPhone需求回軟。美聯社

美國New Street研究公司表示，iPhone去年需求強勁，但今年秋季新機款可能只是小幅升級，需求展望隨之減弱，並據此調降蘋果目標股價，從每股135美元大砍至90美元，是全華爾街最低評價，這意味蘋果股價可能從目前的價位再摔將近30%。

蘋果股價28日（周五）下跌0.5%，收在每股124.61美元。

按往年慣例，蘋果每逢秋季就更新iPhone產品陣容，去年推出的蘋果首款5G智慧手機iPhone 12引起熱烈期待，在新冠肺炎疫情蔓延期間需求仍旺得不得了，協助iPhone在今年1月至3月一季銷售激增66%，一般預期強勁的需求可望延續到至少未來幾季。

New Street研究公司分析師Pierre Ferragu 28日發布研究報告指出，今秋蘋果推出的iPhone 12下一代手機——暫稱為「iPhone 12s」，也可能稱為iPhone 13——可能只是小幅度的改良，話題性不像去年的iPhone 12那麼強，可能導致需求回軟。他以此為由調降蘋果股票投資評等，從「中立」降到「賣出」，並預測盈餘今後將下滑，蘋果股價可能下跌20%至30%。

Ferragu認為，隨著疫情消退，經濟重啟，消費者在電子裝置上的支出將大致減少，秋季推出的新iPhone可能引起市場「平平甚至冷淡」的反應。他認為，9月那季和12月那季，iPhone銷售都可能達不到市場預期。

他指出，根據華爾街目前的共識預測，本會計年度（至2022年9月為止）iPhone銷售量可望達到2.34億支，比2021年度的共識預測值成長2%；但他認為，若要達此目標，今秋推出的新款iPhone非得是蘋果史上最有吸引力的手機不可，但他認為那不太可能。

Ferragu預測，iPhone出貨量面臨「顯著的下行風險」，可能比華爾街此刻的共識預測值至少低15%，也就是大約介於1.8億支與2億支之間。

根據彭博資訊彙整的資料，全華爾街目前只有兩家公司給予蘋果股票相當於「賣出」的評等，New Street就是其一。目前華爾街共有34家公司給蘋果「貢進」評等，9家評「中立」，僅2家給「賣出」評價，平均目標價為每股156美元。

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