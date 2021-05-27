滙豐將退出美零售銀行業務 瞄準財富管理和國際業務

滙豐控股（HSBC）將退出美國零售和小企業銀行業務，把業務重點轉向財富管理和國際銀行業務。路透

滙豐控股（HSBC）宣布，將退出美國 零售和小企業銀行業務，把業務重點轉向財富管理和國際銀行業務，特別是亞洲業務。

華爾街日報報導，滙豐26日晚間宣布，將透過一系列交易出售美國148家分支機構中的90家機構。滙豐已達成協議，將部分業務出售給公民金融集團（CFG）旗下的Citizens銀行和國泰萬通金控（CATY）旗下的國泰銀行（Cathay Bank）。滙豐也正計劃逐漸關閉35到40家分支機構。

滙豐表示，將保留現有市場中的20幾家分支機構，並把這些機構轉型為國際財富中心，有助滙豐專注於滿足「與全球連結的富豪及高淨值客戶的銀行業務與財富管理需求」。

滙豐將不再提供服務給帳戶餘額低於7.5萬美元的銀行客戶，還會結束與所有零售銀行業務客戶的關係，包括小企業。

滙豐執行長祈耀年（Noel Quinn）說：「滙豐的美國業務開新篇章，將讓團隊專注於自身競爭優勢，把我們全球零售業 務和財富管理的客戶連結全球其他市場。」他表示，美國的銀行零售業務是良好的業務，但規模缺乏競爭力。

滙豐大部分獲利來自香港和中國大陸。滙豐把業務重心轉回亞洲的重大改革計畫，迄今已實施了逾一年。該銀行2月曾說，考慮出售不賺錢的美國零售業務，並在未來五年向亞洲投資 約60億美元。

滙豐仍在洽談出售不賺錢的法國零售銀行。滙豐已同意，把美國東岸的零售業務，包括80家分支機構和約80萬筆客戶帳戶資料，以及線上投資組合都出售給Citizen銀行。這些帳戶到3月底止約有92億美元存款和22億美元未償還貸款。

滙豐將把美國西岸零售業務的10家分支機構和大約5萬筆客戶帳戶資料，出售給國泰銀行。這些交易須經過監管部門核可，預計2022年第1季完成。滙豐表示，這些交易預料產生約1億美元的稅前成本。