科技持續不振 拖累股指走低

通信服務類股Discovery和AT&T在宣布合併協議後上揚。美聯社

繼上周走勢因高於預期的通膨數據而疲軟後，科技股的持續不振繼續拖累主要股指。

道瓊工業平均指數下跌54.34點或0.16%至3萬4327.79點。由於科技類下跌0.7%，史坦普500股下跌10.56點或0.25%至4163.29點。那斯達克綜合指數下跌50.93點或0.38%至1萬3379.05點。

大型科技股本周之始就開始承壓，蘋果和臉書分別下跌0.93%和0.15%，Netflix下跌0.9%，谷歌母公司Alphabet下跌0.46%。最近幾周科技股遭到拋售，因市場出現類股輪轉，從成長型股票 轉向更廣泛的周期性股票、受惠經濟重啟的能源、金融和材料業。

瑞銀(UBS)投資長海菲勒(Mark Haefele)表示：「在通膨數據以及其他風險如無法遏制疫情的推動下，投資人應為進一步波動做好準備。」「但我們並不認為通貨膨脹的擔憂會終結股市的漲勢，隨著全球經濟重啟的擴大，預計股市的周期性類股將帶動漲勢。」

通信服務類股Discovery和AT&T在宣布合併協議後上揚。AT&T宣布正在就將包括HBO在內的WarnerMedia與Discovery進行合併談判。新實體將自行上市掛牌交易。

Discovery的B類股票上漲14%，而AT&T則在盤中觸及新高後下跌2.7%。

華爾街上周是2021年最瘋狂的一周，在通貨膨脹憂慮加劇之下，史指一度下跌4%。但最終反彈，全周僅下跌1.4%。

以科技股為主的那指上周受通膨擔憂打擊最重，下跌2.3%。同期道指下跌1.1%。這3個基準指數均創下2月26日以來最差單周。

上周數據顯示，消費者物價指數(CPI)較去年4月增加4.2%，是2008年來最高水平，加劇了人們擔憂，如果物價持續攀升，聯準會(Fed)可能會被迫開始縮減其寬鬆貨幣政策。

Fed將於19日公布上次會議紀要，可能為決策者對通膨的想法提供一些線索。

比特幣 16日晚間大跌，因稍早馬斯克(Elon Musk)推文暗示特斯拉 可能拋售其持有的比特幣，價格跌至4萬3000元以下。特斯拉上周宣布，出於對環保的關注，它將不再接受比特幣購車。

但馬斯克17日早上再度推文澄清，指特斯拉「尚未出售任何比特幣」後，比特幣價格出現反彈，報4萬5505元。特斯拉股價下跌2.19%。

第1季財報季即將告終，超過90%的史指企業公布業績；其中有86%的每股獲利出現正成長，這將是自2008年FactSet開始追踪該指標以來，正成長比率最高的紀錄。

沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)和梅西百貨(Macy’s)將於18日發布財報。

高盛(Goldman Sachs)首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)寫道：「由投資人和股票分析師對獲利結果的反應顯示，人們對第1季業績好轉有些持疑。財報發布次日，每股獲利超出預期的企業通常會比史指高出100個基點。但是本季的差距只有51個基點，延續2020年以來的趨勢。」