鴻海將在美生產電動車 掛Fisker品牌 未確定落腳威州

富比世富豪榜顯示，鴻海集團創辦人郭台銘以70億美元的身價，成為台灣排名最高的富豪。(聯合報系資料照)

鴻海 與Fisker正式簽署框架協議，將以美國 為首個製造據點，以MIH平台為基礎共同開發輕量化電動車 平台，首款Fisker電動車2023年第4季量產，售價不包含補貼將低於3萬美元。

至於鴻海在美國電動車製造據點是否確定落腳於威斯康辛州，今天下午鴻海法人說明會上將成為關注焦點。

鴻海集團今天宣布與Fisker正式簽署框架協議，共同開發全新級距車款，以Fisker品牌銷售，目標市場範圍包括北美洲，歐洲，中國和印度，首款Fisker電動車規畫2023年第4季量產。

鴻海正式確認將在美國設首個電動車製造據點，目前也針對數個地點進行評估，同時也啟動對其他海外生產據點的調查，目標達到總年產量25萬輛Fisker品牌電動車款。

鴻海表示在MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發輕量化電動車平台，目前車款外觀設計已完成，達到雙方共同投資的PEAR（Personal Electric Automotive Revolution）專案進度，並已遴選出數家關鍵零組件供應商，Fisker未來將透過鴻海取得穩定的晶片跟半導體供應。

鴻海指出，PEAR專案推出的新級距電動車車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海和Fisker雙方合作，符合集團3+3策略方向，加上MIH聯盟夥伴協助，鴻海將能串連世界各地的供應商，特別是能提供穩定的半導體晶片供貨，一起推動PEAR專案，打造電動車產業的新出海口。

為了推動PEAR專案工作，Fisker與鴻海在美國和台灣兩地都已建立專案管理辦公室，以協調設計、工程、採購和製造業務。

鴻海集團3+3策略包括電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體和未來通訊等3大核心技術。劉揚偉在4月下旬表示，鴻海也可能在墨西哥設立電動車製造產線，鴻海集團在電動車專利超過300件。

鴻海積極推動MIH電動車平台聯盟，到4月中旬MIH聯盟已有超過1500家全球廠商加入，MIH聯盟規劃6月25 日舉行大會，公布合作方式和商業模式。