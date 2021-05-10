狗狗幣正熱 史瓦辛格喊「不買」全因股神巴菲特

好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格2003年競選加州州長檔案照。（美聯社）

主演過經典動作科幻片「魔鬼終結者」（Terminator）、後來當選加州州長的阿諾史瓦辛格（Arnold Alois Schwarzenegger）未持有比特幣 、狗狗幣或任何其他加密貨幣。有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特 （Warren Buffett）可能是其中緣由。

阿諾史瓦辛格日前接受紐約時報訪問，談到數位貨幣時說：「不，我不投資 它們。我和巴菲特一樣，不投資我不懂的東西。」

巴菲特對比特幣向來持負面看法，2018年時曾以「老鼠藥的平方」形容，在他之前，他的副手孟格（Charlie Munger）先把此一數位貨幣比做「老鼠藥」和「糞塊」。他倆本月稍早在波克夏股東大會提及比特幣，巴菲特不想得罪做多的投資人，避免直接置評，但孟格直言：「我討厭比特幣的成功。整個發展過程令人噁心，與文明利益背道而馳。」

阿諾史瓦辛格過去幾年曾數度向巴菲特討教，他形容巴菲特是「有史以來最厲害的投資人、我的導師和我的英雄」。阿諾史瓦辛格2003年競選加州州長時，巴菲特是他的資深金融和經濟顧問，他在補選選上州長後，又贏得連任，直到2011年卸任，2016年主持實境秀「新名人學徒」時，巴菲特也是顧問之一。