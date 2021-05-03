美元走軟因美債殖利率回落 乙太幣達3400美元創新高

美元3日隨公債殖利率回落走軟。路透

美元兌一籃子貨幣 周一下滑，回吐前一交易日的部分漲幅，因美國 10年期公債殖利率 回落，且4月製造業成長速度減緩，數據令美元承壓。英鎊領漲，歐元取得逾一周最大漲幅。

美元指數3日跌0.3%，至90.969。

歐元升值0.37%，報1歐元兌1.2064美元；日圓升值0.22%，報109.07日圓兌1美元。

美國4月製造業活動增速減緩，美國10年公債殖利率報1.61%，盤中一度跌4.6個基點至1.58%，拖累美元走軟。相較下，歐元區4月工廠活動轉強。

加拿大豐業銀行Shaun Osborne在報告中表示，美元上周五的強升可能不是全面反彈的開始，「美元本周需要進一步強勁上漲，才能使風險向美元反彈方向傾斜，而美元的周初走勢並不樂觀」。

根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會（CFTC）上周五公布的數據，美元凈空頭部位本周升至3月底以來的最高水準。

在G-10貨幣中，澳幣和紐元漲幅位居前三，因一項大宗商品指數觸及2018年以來最高。

英鎊兌美元升值0.6%至1.3909，盤中升值0.8%，是4月19日以來最大升值幅度。英鎊主要受到短期認購選擇權需求和本周稍晚英國央行開會前，市場拋售歐元兌英鎊所支持。

在加密貨幣市場，乙太幣突破3000美元，過去24小時漲幅達15.7%，達3,432.84美元，創下新高。