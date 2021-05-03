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投資人對全球復甦轉趨樂觀 美元連4周貶值

編譯黃嘉洵／綜合外電
美元對一籃子主要貨幣的匯率連四周走貶，預料將寫下九個月來最長貶勢。路透
美元對一籃子主要貨幣的匯率連四周走貶，預料將寫下九個月來最長貶勢。路透

隨著投資人4月對全球經濟復甦前景轉趨樂觀，美元對一籃子主要貨幣的匯率連四周走貶，預料將寫下九個月來最長貶勢。

倫敦金融時報（FT）報導，美元3月漲勢強勁，當時美國經濟復甦轉強推升通膨預期，使聯準會（Fed）寬鬆政策退場的疑慮升溫，進而推高公債殖利率，並使得美元對主要貨幣匯率走強。

不過隨著投資人預期全球經濟復甦有望加快腳步，美元指數（DXY）過去一個月下跌2.7%至90.98，與大宗商品價格連動的貨幣回升；歐元上漲3%至1.20，巴西里爾則成為上月表現最佳的貨幣。

美元指數3日盤中下跌0.23%至91.067美元。

儘管歐元區首季陷入經濟衰退，分析師預期，隨著疫苗接種進度加快和經濟重啟，歐元區商業活動將逐步恢復。高盛策略師說Kamakshya Trivedi表示，美元指數4月走貶，主要是因為焦點從美國的「通貨再膨脹行情」，回歸到「全球」；他說，「展望未來數月，我們將開始看到歐盟鬆綁防疫措施，並預期原油和銅價進一步上漲，將使美元持續面臨貶值壓力。」

Fed主席鮑爾上周試圖減緩急促結束購債計畫的疑慮，強調將維持寬鬆政策立場。

Federated Hermes經濟學家Silvia Dall’Angelo表示，美國經濟有望在未來兩季超越歐元區，不過歐元區「將在第3季迎頭趕上」，屆時將降低美元的吸引力。

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