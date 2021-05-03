股市新手要注意什麼？巴菲特股東會大方給建議

股神巴菲特（左）在波克夏年度股東大會上發表談話。（路透）

「股神」巴菲特 1日在波克夏年度股東大會開始時，特別花一些時間為湧入股市人數破紀錄的投資 新手上了一課，他說，32年前的全球前20大股票 中沒有任何一檔至今仍留在榜上 ，凸顯持有廣泛且充分多元投資組合的重要性。

CNBC報導，巴菲特的目的是要提醒這些股市新手個別股票的不確定性。他指出，今年截至3月底全球市值最大的20檔股票，與1989年同期完全不同，當年上榜的名單有許多是日本企業（因為當時日本股市非常火熱）以及一些美國企業。

1989年全球市值最大的公司名單包含日本興業銀行（市值1040億美元） 、住友銀行、埃克森（Exxon）、奇異（GE）、IBM。如今這份前20大的名單則有蘋果、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、微軟，以及亞馬遜。

巴菲特提到，如今這些全球最大公司的市值已大幅增加，但他的重點是，1989年名單上的公司沒有一家至今仍在榜上。他說：「1989年我們對自己和華爾街都充滿信心，如同今日一樣。但是這個世界會以非常非常劇烈的方式改變。」

巴菲特表示，儘管這些全球最大企業的市值大幅增加（如今市值是兆美元，而非數十億美元）透露出一些與公平及通膨有關的事，但他主要是告訴投資人，「資本主義運作得非常好，尤其是對資本家」。

巴菲特主要是要告訴股市新手，隨著時間推移，全球市值前幾大個股的變動，凸顯持有廣泛且充分多元投資組合的重要性，例如透過被動型指數基金。

巴菲特還告誡投資人，很難在新且成長的產業中找出贏家。他指出，在1900年代初期有非常多生產汽車的公司，但大多數都在汽車產業遠未成熟前就倒閉或退出該產業。