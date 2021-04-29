蘋果臉書財報優 激勵史指創新高

29日史坦普500指數再創收盤新高，兩家全球最大科技公司蘋果和臉書的業績均出現井噴。(美聯社)

史坦普500指數 再創收盤新高，因兩家全球最大科技公司蘋果和臉書的業績均出現井噴。

史指上揚28.29點或0.68%至4211.47點。道瓊工業平均指數上漲239.98點或0.71%至3萬4060.36點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚31.52點或0.22%至1萬4082.55點。

蘋果上季銷售額增加54%，各項產品類別均實現兩位數增幅。該公司還將把股利提高7%，並授權900億元的股票回購。股價 收盤微跌。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)說，「主要趨勢仍然樂觀。」他補充說：「但是，預計情況會更加混亂，因為經濟成長和獲利前景之間的緊張關係將持續，而隨著經濟正常化，稅收和利率上升的可能性將繼續存在。」

29日是拜登總統上任100天。28日晚上他在國會聯席會議上首次致辭，發表迄今最受歡迎的政見，包括2兆元的基礎建設計畫以及為家庭、兒童和學生而剛推出的1.8兆元計畫。

29日也是財報季最繁忙的一天，有11%的史指企業發表上季財報。

麥當勞在開盤前公布業績，並告訴投資 人，其銷售額終於超過新冠疫情前水平。同時也提高其全系統銷售額成長的財測。然而，其股價僅小升1.18%。

開拓重工(Caterpillar)也發布財報，其股價下跌2.08%，而默克(Merck)在發表令人失望的業績後下跌4.42%。

在高價廣告推動下，臉書營收增加了48%，股價上漲7.3%，創下歷史新高。高通(Qualcomm)上漲4.47%，因該公司營收成長52%。

最新經濟數據也為投資人提供了經濟復甦進展的最新訊息。

經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的報告顯示，第1季GDP年均成長率為6.4%，這代表美國經濟已自2021年起加速商業活動。除了去年重新開放的第3季激增外，這是2003年第3季以來最佳單季GDP。

勞工部同時報告，上周初請失業金人數總計55.3萬，略高於《道瓊》(Dow Jones)估計的52.8萬。

Janus Henderson投資組合經理人佩恩(Bethany Payne)表示：「目前利率保持不變，即使經濟數據有所改善，但在聯準會(Fed)的會議中，退場之說仍是討論議題之一。」

她說：「隨著疫苗接種率提高、就業增加以及擴大財政政策為家庭和企業收入提供進一步支持，投資人現在開始尋找各種跡象，以了解是否Fed可能比預期更快撤回安全網。」