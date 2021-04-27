歐盟面對瞐片荒 端出鉅額補貼 招手台積電等3家設廠

歐盟官員30日將與美國晶片業龍頭英特爾、台灣台積電及南韓三星電子等全球晶片大廠的代表會談。（路透）

德國媒體報導，歐盟 官員30日將與美國晶片 業龍頭英特爾、台灣台積電及南韓三星電子等全球晶片大廠的代表會談，希望提高歐盟的晶片自主性，還準備了規模上百億歐元的補貼，以吸引外商設廠。對此，台積電低調不回應。

歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東30日將與英特爾執行長會面，並與台積電歐洲子公司總經理默塞德舉行視訊會議。

德國「法蘭克福廣訊報」報導，布勒東也將與三星代表會談。他希望能說服這些晶片大廠，在歐洲建造一座晶圓廠，作為歐盟「數位羅盤」策略一環。

報導中說，布勒東下周也準備會晤荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾與半導體大廠恩智浦的執行長，討論打造歐洲半導體產業鏈的可能性，討論的投資規模可能達到數十億歐元。

為了與美國和亞洲的新晶圓廠規劃一較長短，歐盟打算備妥上百億歐元的補貼，吸引外商設廠。布勒東計劃與英特爾談判的歐陸新廠，規模將比歐洲目前最大晶圓生產基地、格芯在德國德勒斯登的工廠還大好幾倍。英特爾已表示支持歐盟的計畫，也將擴大在歐洲的製造業務，引入七奈米製程。

彭博資訊指出，歐盟最快下周就會公布半導體新計畫的部分細節，其中一個關鍵目標就是能以高於台積電等大廠的效率，生產先進半導體。「數位羅盤」計畫的目標是讓歐洲的全球半導體生產占比在2030年前提高一倍到至少20%，並把重點放在五奈米以下的晶片。

布勒東說，汽車工業深受晶片荒之苦，凸顯歐洲有必要強化半導體產業鏈。歐洲對十奈米以下的先進製程尤其感興趣，打算擴充設計和製造的產能。

他說，只要他能決定條件，歡迎亞洲和美國的廠商來設廠，「歐洲不天真，但也不想被孤立」，他強調，歐盟有意與國際夥伴合作，但自己也想坐在駕駛座上。

但彭博資訊分析，歐盟「數位羅盤」計畫仍面臨幾個問題，包括銀彈是否充足、是否有夠強的政治意願，而且歐盟想拉攏的美國與亞洲半導體業者，畢竟都不是歐洲企業。