中國「哈囉出行」擬赴美上市 大股東為螞蟻集團

以共享單車起家的中國「哈囉出行」，近日擬申請在美股納斯達克（NASDAQ）上市。圖為在福建福州街頭的哈囉共享單車。（中新社）

以共享單車起家的中國 「哈囉出行」，近日擬申請在美股納斯達克（NASDAQ ）上市。「哈囉出行」的最大股東，是處於反壟斷鋒頭下的螞蟻集團 。

綜合新浪科技和澎湃新聞報導，「哈囉出行」24日向美國證券交易委員會（SEC）提交申請書，擬在納斯達克申請上市。

「哈囉出行」原名「哈囉單車」，成立於2016年，目前除了共享單車外，也跨足電動車和叫車平台，並傳出將拓展業務至團購、酒店市場。

「哈囉出行」曾和ofo、摩拜三分中國共享單車市場，而在ofo爆發拖欠用戶押金、摩拜併入「美團」後，「哈囉出行」被視為碩果僅存的新創共享單車品牌。

而「哈囉出行」發展的背後，也有科技巨頭的身影。招股書披露，目前公司的第一大股東，是螞蟻集團的全資子公司Antfin（Hong Kong）Holding Limited，持股達36.3%。而「哈囉出行」聯合創辦人兼首席執行官楊磊的持股僅有10.4%。

阿里巴巴旗下的螞蟻集團，是近期中國官方對科技業反壟斷的頭號目標。螞蟻集團原定2020年底首次公開募股（IPO）的計畫，因反壟斷被中國官方叫停。螞蟻集團4月初發聲明，指將遵循官方要求申設為金融控股公司等整改方向。

招股書也披露，「哈囉出行」近3年的營收 分別為人民幣21.1億元（下同，約3.2億美元）、48.2億元，和60.4億元；淨虧損則分別為22億、15億和11億元，虧損幅度雖逐年降低，但3年仍總計達48.5億元，因此有分析稱，「哈囉出行」持續以融資方式續命。