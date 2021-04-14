科技抵銷金融漲勢 股指觸新高後拉回

備受關注的Coinbase今天上市，開盤價381元，最高飆升至429元，但股價迅速回落，收於328.28元。圖為Coinbase員工聚集在紐約時報廣場慶祝上市。(美聯社)

由於科技股遭拋售，史坦普500指數 在盤中創新高後拉回，而投資 人也消化了第一批大大超出預期的財報。

史指下跌16.93點或0.41%至4124.66點，盤中觸及新高。道瓊工業平均指數上漲53.62點或0.16%至3萬3730.89點，盤中最高曾攀升逾200點至歷史新高。那斯達克綜合指數下跌138.26點或0.99%至1萬3857.84點。

備受關注的Coinbase在那斯達克直接上市，開盤價381元，最高飆升至429元，但股價迅速回落，收於328.28元。隨著該股下跌，比特幣價格從早盤創紀錄高點6萬3800元下跌1.5%至6萬1930元左右。在華爾街和監管機構多年批評後，加密貨幣投資人歡迎該公司在股市掛牌是該產業一個重要的里程碑。

持有比特幣和具高度投機性的科技股特斯拉下跌3.95%。Netflix和臉書跌幅均超過2%，亞馬遜、微軟和蘋果則下跌超過1%。

強勁的銀行財報支撐了股市情緒。高盛大漲2.34%，​前該公司股票交易和投資銀行部門的強勁表現使其第1季淨利和營收 創新高，超出分析師的預期。

摩根大通的獲利和營收也都超出分析師預期，主要受惠於之前撥備的未實現貸款損失準備金釋出52億元。股價收跌1.85%，但其2021年的漲幅仍達19%。

富國銀行(Wells Fargo)的第1季獲利和營收也都超出預期。股價上漲5.53%。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)表示：「第1季大型銀行業績第一波表現幾乎與大多數分析師預期的一樣強勁，甚至更高。」「有可能是因為目前股市大漲，對於一些利空會較為寬容。」

今年以來銀行股大漲，史指金融類股上漲近20%，輕鬆超過大盤指數。

其他消息方面，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，Fed很可能在升息之前就減少購買債券。

他在華盛頓經濟俱樂部的演說中說：「自去年12月以來，只要在實現目標方面取得實質性進一步進展，將逐漸減少資產購買。」「很可能會遠在考慮升息之前。我們尚未對該想法進行討論，但正朝這個方向邁進。」

在6人出現罕見的血栓後，美國食品藥品監督管理局(FDA)宣布暫停嬌生公司的新冠病毒疫苗接種，引發航空公司和郵輪營運商等經濟重開類股的大跌。

輝瑞公司CEO布爾拉(Albert Bourla)表示，截至5月底，該藥廠向美國提供的疫苗劑量將比預期多10%。此外，Moderna表示，在第二劑疫苗注射6個月後，其預防有效性超過90%。