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交易與投銀業務助攻 摩根大通上季獲利飆增四倍

編譯林聰毅／綜合外電
摩根大通上季獲利飆增近四倍，優於市場預期。路透
摩根大通上季獲利飆增近四倍，優於市場預期。路透

交易與投銀業務強勁成長，加上釋出52億美元的貸款損失準備金，帶動摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）上季獲利飆增近四倍，且優於分析師預期。

摩根大通（小摩）在3月底止的第1季淨利，由一年前的29億美元（每股0.78美元）大增至143億美元（每股4.5美元），也優於分析師的每股3.10美元；上季營收則成長14%至331.2億美元，也優於分析師預估的305.2億美元。

小摩上季投銀業務營收勁增至29億美元，主因是特殊目的收購公司（SPAC）的首次公開發行股票（IPO）激增，帶動資本市場活動達到創紀錄水準。創紀錄的籌資、債務再融資，以及可轉債、股票銷售交易創新高，也促進了華爾街的榮景。

自今年1月以來，零售交易熱潮推動包括GameStop在內的迷因股（meme stock）空前漲勢，促使小摩的交易部門超越了預期。上季總交易營收增加37%至101億美元，債券交易成長15%，股票市場營收躍增47%。

根據路孚特（Refinitiv）資料，小摩上季超越摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩），成為銀行業的全球第二大併購諮詢服務提供商，而高盛繼續位居榜首。

小摩上季獲利大增的另一原因是釋出52億美元的貸款損失準備金，因為預計的貸款損失最後並未發生。

小摩是第一家公布上季財報的美國大銀行，該公司的財報將成為銀行業是否走出疫情的陰霾的重要線索，以及整體經濟表現的關鍵指標之一。

營收 貸款 股票

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