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高盛：美若調高公司稅 通訊、IT產業最受衝擊

編譯葉亭均／綜合報導
高盛集團。（路透）
高盛集團。（路透）

美國總統拜登上周提出規模逾2兆美元的基礎建設計畫，其中包含大幅調高公司稅稅率以籌措基建資金。分析師預期，這項增稅計畫可能導致標普500指數企業明年每股盈餘減少9%，通訊服務和資訊科技業所受衝擊最大。

金融時報報導，依據拜登提出的計畫，美國的公司稅稅率將從21%調高至28%，逆轉前總統川普在任時期大幅調降公司稅率的措施。此外，計畫還將對跨國企業實施一項全球最低稅率，藉此因應企業將獲利藏在避稅天堂。

高盛集團估計，拜登調高公司稅稅率的計畫可能使標普500指數成分企業明年獲利減少9%。此外，通訊服務與資訊科技產業可能會是增稅計畫的最大輸家，原因是這些產業海外事業必須繳稅的部分較高。高盛預期這兩大產業明年受到公司稅和全球稅率調高衝擊後，每股盈餘將減少約10%。

美國調高公司稅也尤其衝擊科技族群，此前，科技股是支撐美股空前漲勢的主力。美國銀行（BofA）美股量化策略主管蘇巴拉曼尼恩（Savita Subramanian）表示，科技股今年來已因借貸成本上揚而承受壓力，這使得公司的未來現金流價值減少，而未來現金流價值正是支撐科技類股高股價企業估值的一個重要原因。

蘇巴拉曼尼恩表示：「我認為這些是市場中風險會比以往更高的一些產業。」

不過，投資業者Boston Partners全球市場研究主管穆蘭尼（Mike Mullaney）表示，市場迄今顯然還未將增稅的影響納入考量。他說：「稅率將調高。我們只是不知未來增稅的程度。」

美國 拜登 高盛

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