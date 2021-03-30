女股神再次出手 新推一檔太空探索ETF

「女股神」伍德的方舟投資30日推出「方舟太空探索及創新ETF」。 取材自彭博資訊

「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資 （Ark Invest）宣布， 30日將推出「方舟太空 探索及創新ETF」（ARK Space Exploration & Innovation ETF），這是該公司第八檔ETF，主要追蹤太空探索相關企業。

這檔基金推出的時機，正值愈來愈多私人航太 公司準備在今年稍晚上市；過去六個月來，已有七家航太公司宣布「特殊目的收購公司」（SPAC）交易。

據CNBC報導，方舟投資這檔太空探索ETF共持有39檔個股，投資組合配置中權重最高的前十家公司依序為測繪技術開發公司天寶（Trimble，權重8.3%）；方舟投資自家旗下的3D Printing ETF（6.1%）、國安科技公司Kratos（5.6%）、航空航天和國防技術公司L3Harris（5%）、京東（4.8%）、機械和採礦設備製造商小松製作所（Komatsu，4.6%）、國防工業承包商及航太製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin，4.5%）、資料通訊服務衛星供應商 Iridium （4.3%）、提供航太、運輸、國防科技等服務的電子集團 Thales （4%）以及波音（Boeing，3.6%）。

這檔太空探索ETF的投資組合，也包括太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic），權重1.95%。

伍德是方舟投資管理公司的投資長暨執行長，以投資「破壞式創新」股票聞名；FactSet資料顯示，方舟投資的旗艦基金「方舟創新ETF」（Ark Innovation ETF）過去一年來共吸引逾160億美元資金。