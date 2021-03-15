對經濟復甦樂觀 道指史指創新高

道瓊工業平均指數和史坦普500指數創下新高，因投資人對疫情後的經濟復甦感到樂觀。美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數創下新高，因投資 人對疫情後的經濟復甦感到樂觀。

道指上漲174.82點或0.53%至3萬2953.46點，創歷史新高，這是8月以來首次連續7個交易日上漲。史指也連5交易日走升，上揚25.6點或0.65%收3968.94點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲139.84點或1.05%收1萬2459.71點。

受疫情快速推動經濟復甦之賜最大的股票領漲。美國 航空和聯合航空分別上漲7.7%和8.26%。隨著新冠病毒疫苗推出以及重返度假，周末航空旅遊達到一年多以來最高水平。

小型股指標羅素2000指數收盤上漲0.3%，也創下新紀錄。

在上周1.9兆元紓困方案完成立法後，美國國稅局開始為數百萬美國人處理1400元直接付款，可望為已經復甦的經濟注入更多活力。

由於對出現血栓的擔憂，義大利加入法國、德國、愛爾蘭和荷蘭行列，暫停使用由阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學開發的新冠病毒疫苗，股市盤中觸及低點。

10年期美國國債殖利率 在12日達到一年多來最高水平後，15日交易於1.6%左右。債券殖利率的上漲最近幾周影響成長型類股，並讓投資人轉向周期性類股。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)說：「債券殖利率仍是股市的主要風險。」「但是今天仍保持平靜，並且隨著近期漲勢的暫停，投資人可以將更多注意力集中在整體殖利仍保持在低水平上。」

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中寫道：「投資人將被迫應對近幾周來困擾市場的經濟過熱和Fed緊縮政策的憂慮。」「但我們認為股票估值應該能夠輕鬆消化大約2%的10年期國債殖利率。」

投資人將在17日繃緊神經，屆時Fed將發表利率決定。預計Fed將確認經濟成長優於預期。債券專業人士也在觀察Fed官員是否會調整其利率前景，目前的說法是2023年之前不會升息。