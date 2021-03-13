大摩：iPhone前景明朗依舊 可適時逢低買進蘋果股票

大摩分析師胡伯蒂指出，iPhone 12 mini銷售疲軟，但iPhone 12及Pro系列的需求前景依舊看俏。 路透

摩根士丹利（簡稱大摩）分析師，將近期iPhone 需求疲軟的情況視為「供應鏈的雜訊」，認為蘋果近期股價回檔，反而是逢低布局的好時機。

科技網站AppleInsider報導，胡伯蒂（Katy Huberty）在報告中指出，iPhone 12 mini銷售情況疲軟，不過iPhone 12及Pro系列的整體需求前景依舊看俏。

報告引述蘋果2021年上半年將iPhone產量削減至7,500萬支的報導，胡伯蒂認為，這則消息儘管是近期拖累蘋果股價的因素，不過更像是「雜音」，不會影響到基本面前景。胡伯蒂表示，蘋果股價近期下跌成為逢低買進的契機。

在台灣，蘋果供應鏈 夥伴單月銷售業績連續五個月成長，2月較去年同期勁增44%，這對「iPhone維持強勁業績是正面訊號」。胡伯蒂也相信，iPhone銷量將持續超過中國 本土手機製造商，她估計iPhone元月出貨量年增157%，2月更暴增314%。

儘管胡伯蒂指出，推升中國iPhone銷量的主因是5G，華為風光不再也壯大蘋果在中國的市占率。例如，華為上月在中國的市場版圖連續第三個月縮小。

此外，儘管iPhone 12 mini需求遜於預期，其餘iPhone在2021年的出貨量均優於預估。

蘋果股價3月12日在紐約股市收盤跌0.76%，報每股121.03美元，今年1月26日站上143.16美元的歷史高點。