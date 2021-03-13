我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝城慶聖派翠克節 芝加哥河提前染綠

政治預測平台：葛謨保住工作概率僅為28%

大摩：iPhone前景明朗依舊 可適時逢低買進蘋果股票

編譯黃嘉洵／綜合外電
大摩分析師胡伯蒂指出，iPhone 12 mini銷售疲軟，但iPhone 12及Pro系列的需求前景依舊看俏。 路透
大摩分析師胡伯蒂指出，iPhone 12 mini銷售疲軟，但iPhone 12及Pro系列的需求前景依舊看俏。 路透

摩根士丹利（簡稱大摩）分析師，將近期iPhone需求疲軟的情況視為「供應鏈的雜訊」，認為蘋果近期股價回檔，反而是逢低布局的好時機。

科技網站AppleInsider報導，胡伯蒂（Katy Huberty）在報告中指出，iPhone 12 mini銷售情況疲軟，不過iPhone 12及Pro系列的整體需求前景依舊看俏。

報告引述蘋果2021年上半年將iPhone產量削減至7,500萬支的報導，胡伯蒂認為，這則消息儘管是近期拖累蘋果股價的因素，不過更像是「雜音」，不會影響到基本面前景。胡伯蒂表示，蘋果股價近期下跌成為逢低買進的契機。

在台灣，蘋果供應鏈夥伴單月銷售業績連續五個月成長，2月較去年同期勁增44%，這對「iPhone維持強勁業績是正面訊號」。胡伯蒂也相信，iPhone銷量將持續超過中國本土手機製造商，她估計iPhone元月出貨量年增157%，2月更暴增314%。

儘管胡伯蒂指出，推升中國iPhone銷量的主因是5G，華為風光不再也壯大蘋果在中國的市占率。例如，華為上月在中國的市場版圖連續第三個月縮小。

此外，儘管iPhone 12 mini需求遜於預期，其餘iPhone在2021年的出貨量均優於預估。

蘋果股價3月12日在紐約股市收盤跌0.76%，報每股121.03美元，今年1月26日站上143.16美元的歷史高點。

iPhone 蘋果供應鏈 中國

上一則

那斯達克連四周表現不如道瓊 2016年來首見

延伸閱讀

路透：印度製iPhone 12 鴻海組裝

路透：印度製iPhone 12 鴻海組裝
日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini
劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光
iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人

iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始
不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚
美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先
G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理