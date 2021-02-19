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美股道瓊早盤小漲 財長葉倫說仍需大規模刺激計畫

編譯林奇賢／綜合外電
美股19日早盤溫和上漲，道瓊工業指數漲54點。美聯社
美股19日早盤溫和上漲，道瓊工業指數漲54點。美聯社

美股19日早盤溫和上漲，道瓊工業指數漲54點，主因是美國財政部長葉倫表示，為了讓美國經濟迎來全面復甦，大型刺激計畫仍有其必要性。

道瓊工業指數19日早盤漲54點或0.2%，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數漲0.5%，費城半導體指數漲1.8%，台積電ADR也漲逾1%。

葉倫在美股18日盤後接受CNBC採訪時表示，即便部分經濟數據顯示，美國經濟已步入復甦，但仍有必要推出更多刺激方案。她也說，規模達1.9兆美元的刺激計畫，可望幫助美國在一年內重返充分就業。

葉倫說：「我們認為，用一個大型紓困方案來解決疫情帶來的痛苦極為重要。目前美國民眾有1,500萬人積欠房租、2,400萬個成人與小孩三餐不繼，且小型企業屢屢經營不善。」「做得不夠所需付出的代價，可能遠甚於多做一點。我們認為，長期來看，（大型刺激計畫的）利會遠大於弊。」

本周股市創高後漲勢稍歇，主要是市場對通膨的預期升高所帶來的影響。但葉倫不認為通膨會是市場最大的擔憂，她說：「通膨率在過去十多年來一直都很低。大家知道通膨是個風險，但這是個聯準會（Fed）和其他機構可動用工具來解決的風險。更大的風險是在民眾身上留下的創傷，畢竟這次疫情對他們的生命與生計帶來永久的損失。」

許多華爾街分析師同意葉倫所說的大規模刺激計畫有其必要性，而且若政府推出大規模的刺激計畫，加上今年能順利重啟經濟活動，將使股市的漲勢持續下去。眾議院議長裴洛西18日表示，眾議院將試圖在2月底前通過1.9兆美元的紓困方案。

全球最大半導體生產設備大廠應用材料（Applied Materials）早盤勁揚逾8%，因為上季財報與本季財測均優於分析師預期。

美國 指數 葉倫

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