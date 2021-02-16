你買對嗎？投資人錯把馮京當馬涼 Clubhouse飆逾1000%

社群語音平台Clubhouse最近爆紅，同名的行銷媒體公司Clubhouse Media Group今年來股價飆漲1000%。(美聯社)

社群語音平台Clubhouse 最近爆紅但並未公開上市，另一家以網紅為主的行銷媒體公司Clubhouse Media Group 則因為同名，散戶投資人「錯把馮京當馬涼」，股價 今年來飆漲1000%。

總部設於加州比佛利山莊的Clubhouse Media Group是一間被中國廣西同濟健康醫療集團（Tongji Healthcare Group）收購的公司，與近來造成話題的語音應用程式Clubhouse同名，後者是風投巨擘Andreessen Horowitz支持的新創事業，在投資人之間引發困惑。

根據彭博資訊編纂資料，股票代號CMGR的Clubhouse Media Group今年來已經飆漲1026%，市值吹氣球般暴增到25億美元 ，遠高於1月初的2.25億美元，比美國媒體Axios估計語音應用程式Clubhouse估值10億美元還要高出一倍多。

Clubhouse Media Group股價周二收漲81%，交易量是平常的逾8倍。該股股價變動2月1日因特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）初次在Clubhouse「上台」聊天，而吸引到華爾街關注的目光。