極地寒流使北美最大煉油廠停擺 西德州油價漲破60元

西德州原油期貨價格漲破每桶60美元價位，為逾一年來首見。（路透）

極地寒流帶來的酷寒天候在重創電力與天然氣 市場後，位於德州 的北美最大煉油廠15日也被迫暫時關閉，反映煉油產業大受影響。國際油價攀抵13月高點，西德州原油漲破每桶60美元 價位，為逾一年來首見。

西德州原油3月期貨價格16日盤初大漲2.5%至每桶60.95美元，為2020年1月來首度突破每桶60美元；在倫敦交易的布蘭特原油期貨也勁揚逾1.4%，報每桶63.32美元。

另外，美國天然氣現貨價格15日一度衝上每百萬英熱單位（BTU）500美元，因取暖需求與發電廠對天然氣需求激增。

酷寒天氣帶來的相關衝擊，已導致美國頁岩油重要產地二疊紀盆地的原油生產量已減少每日100萬桶。極地寒流引發從丙烷到取暖油的需求大量出籠。

不過，原油需求也受到衝擊。北美數家大型煉油廠在15日已關閉，包括Motiva Enterprises旗下位於德州的全美最大煉油廠宣布關閉，埃克森美孚與馬拉松石油公司（Marathon）也暫停位於德州的煉油生產，因極地寒流導致當地停電、影響水力與燃料供應。根據顧問業者Energy Aspects的資料，已有超過每日300萬桶的煉油產能停擺。

ING集團商品策略主管帕特森（Warren Patterson）表示：「本周大部分時間氣溫都會低於往常，天然氣和石油價格都將繼續受到支撐，尤其是如果供應出現嚴重中斷的話。」