美股勉強收紅 谷歌撐大盤 GameStop小反彈 亞馬遜走疲

美股「恐慌指數」3日下滑。（美聯社）

美股道瓊和史坦普500指數 3日微幅上揚，連續第三個交易日收漲，但收盤幾乎回吐稍早的全部漲幅，主要受科技股和零售股下跌拖累。不過，Google母公司字母（Alphabet）受惠於強勁的上季財報，股價攀抵紀錄高點。

道瓊工業指數3日收盤上漲36.12點，漲幅0.12%，至30,723.6點；標普500指數上漲3.86點，漲幅0.10%，至3,830.17點；那斯達克指數下跌2.23點，跌幅0.02%，報13,610.54點。

字母公司收盤大漲7.3%，為史坦普500指數帶來最大的提振，利多消息來自上季財報亮麗，廣告和雲端業務的上季營收超過預期。

根據路孚特周三的數據，隨著字母和其他公司最近公布優於預期的財報，史坦普500指數成份股公司現在有望公布2020年第4季獲利成長，打破因疫情而再次出現單季獲利下滑的預期。

俗稱美股恐慌指數的VIX指數下跌10%至22.91；GameStop 等散戶狂炒得股票在近期交易狂潮之後偃旗息鼓。GameStop和AMC在周二暴跌之後反彈，不過GameStop股價周三收盤僅上漲2.7%。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示：「大盤維持穩健」，「最近的散戶交易活動可能會持續一段時間，不知道是否會有同樣的強度...要維持這種強度是很難的。我們可能會看到那群人對個別股票採取協調一致的行動」。

亞馬遜下跌2%，拖累那斯達克指數，並限制大盤漲幅，因執行長貝佐斯意外宣布將卸任。不過，分析師們亞馬遜雲端事業主管接任執行長持樂觀態度。

能源股和金融股表現優於科技股，銀行股上漲，反映摩根大通和摩根士丹利發布看漲報告。

美國 財政部長葉倫本周將召集包括證管會（SEC）與聯準會在內的高層官員開會，討論GameStop、白銀和其他社群媒體熱門股票的散戶交易引發的市場波動。

美國總統拜登與民主黨眾議員舉行會議，並在白宮與民主黨參議員協商。民主黨準備利用程序上的策略，必要時推動拜登1.9兆美元的新冠病毒紓困計畫在沒有共和黨支持的情況下獲得通過。

在經濟方面，ADP報告顯示，美國民間就業數在12月下降後，1月回升17.4萬份工作。一份更全面的就業報告預計將於周五出爐。

供應管理協會（ISM）另一項調查顯示，美國1月服務業活動迅速升至近兩年最高水準。