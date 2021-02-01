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不堪成本飆升 Google關閉Stadia內部遊戲開發部門

編譯葉亭均／綜合外電
Google在2019年推出遊戲串流平台Stadia，周一宣布不再為該平台打造原創內容。圖中為Stadia副總裁和總經理哈利森（Phil Harrison）。（路透）
Google在2019年推出遊戲串流平台Stadia，周一宣布不再為該平台打造原創內容。圖中為Stadia副總裁和總經理哈利森（Phil Harrison）。（路透）

Google 1日宣布將停止為自家的雲端遊戲串流平台Stadia進行內部遊戲開發，不再與PlayStation和Xbox競爭，這使得Stadia將完全仰賴其他開發商和出版業者提供遊戲。

Google是在2019年推出Stadia，還成立一個內部遊戲部門，要為Stadia打造遊戲。不過，Google周一表示，正關閉這個開發部門，原因是開發能夠吸引玩家的遊戲須投入的成本過高。

Stadia副總裁和總經理哈利森（Phil Harrison）在部落格貼文說：「從頭開始創造一級遊戲必須耗費許多年與大量投資，而成本正如指數般增長。」

哈利森說：「由於我們聚焦於打造以獲得驗證的技術為基礎的Stadia，以及深化我們的商業合作關係，我們決定，除了短期內規劃的遊戲外，不再進一步投資於從內部開發團隊SG&E打造獨特內容。」

Stadia現在起將不再試圖與電玩產業巨擘競爭，而是會與它們合作。哈利森表示，該部門將「擴大努力，協助遊戲開發商與出版業者利用我們的平台科技，並為玩家直接提供遊戲」。換言之， Stadia將繼續提供來自其他開發商的遊戲，但不再新增Google原先規劃推出的遊戲。

Google一年多前推出Stadia的目的，是要靠這個遊戲串流平台與PlayStation、Xbox等電玩主機大廠競爭。和傳統遊戲主機不同的是，Stadia可藉由直接從Google伺服器叢集直接傳輸遊戲資料，讓玩家可在Android手機、裝有Chromecast應用程式的電視上玩遊戲。

電玩資訊網站稍早已報導有關Stadia遊戲開發部門組織整頓消息，表示約150人將被失去工作，位於蒙特婁與洛杉磯的辦公室將被關閉。

多數玩家發現，Stadia運作良好，但收費模式令人感到困惑。和Netflix或 Xbox Game Pass等遊戲訂用服務的套裝遊戲不同的是，Stadia要求玩家購買個別的遊戲。最初，使用者還必須為一套130美元的套裝方案付費才能啟用，但許多玩家認為，這些服務的表現不佳。

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