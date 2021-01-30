恐慌指數VIX一周勁揚53% 11個月來最大漲勢

VIX指數上周勁揚53%，由22.31升到33.09。分析師認為，VIX已突破200日均線，打破最近三個月的格局，接下來依舊看漲。路透

有「恐慌指數 」之稱的Cboe波動率指數（VIX）一周來勁揚53%，由22.31升到33.09，上周三（27日）一口氣飆漲61.6%，創下兩年來最大單日漲幅。散戶藉遊戲驛站（GameStop）和放空的避險基金對做，引爆交易量大增。

Axi全球首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）說：「綜合觀之，VIX曲線和去年11月初美國總統大選 之前走勢如出一轍。」

美股 波動率自去年4月以來穩步下降，11月之後又經歷一段整理，上周則隨美股大跌轉而勁彈，創下11個月來最大漲幅。

美股大跌和GameStop大漲形成強烈對比，從Reddit社群發難的散戶投資人，成了股市震盪下的受益者。

英尼斯指出，美股上周有兩大特色，一是法人自保「預防性回補做空部位」，一是去槓桿以降低風險，如此一來形成「自我驅動的循環：愈是縮手，流動性降低，就會有更多人縮手」。

VIX是用標普500指數的選擇權價格，來衡量未來30日隱含的波動率，上周接近10月底以來最高水準，並創下去年2月底以來最大百分比漲幅。

這個指數經常反映出投資人對大盤風險和疑慮的程度，所以常被視為恐慌指標。去年的狀況最能凸顯這種情緒，在新冠肺炎疫情最高峰期間，VIX曾於3月收在歷史新高82.69。

dailyfx.com策略師考利說：「儘管VIX仍遠低於去年3月的最高峰，但距10月底、9月初、6月中的近期高點只有咫尺之遥。」他說，VIX已突破200日均線，打破最近三個月的格局，接下來仍然看漲。