我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市周日起連三天降雪 預計積10吋降雪

黃芳彥車內開槍身亡 家屬不辦公祭將在美長眠

恐慌指數VIX一周勁揚53% 11個月來最大漲勢

編譯劉忠勇／綜合外電
VIX指數上周勁揚53%，由22.31升到33.09。分析師認為，VIX已突破200日均線，打破最近三個月的格局，接下來依舊看漲。路透
VIX指數上周勁揚53%，由22.31升到33.09。分析師認為，VIX已突破200日均線，打破最近三個月的格局，接下來依舊看漲。路透

有「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數（VIX）一周來勁揚53%，由22.31升到33.09，上周三（27日）一口氣飆漲61.6%，創下兩年來最大單日漲幅。散戶藉遊戲驛站（GameStop）和放空的避險基金對做，引爆交易量大增。

Axi全球首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）說：「綜合觀之，VIX曲線和去年11月初美國總統大選之前走勢如出一轍。」

美股波動率自去年4月以來穩步下降，11月之後又經歷一段整理，上周則隨美股大跌轉而勁彈，創下11個月來最大漲幅。

美股大跌和GameStop大漲形成強烈對比，從Reddit社群發難的散戶投資人，成了股市震盪下的受益者。

英尼斯指出，美股上周有兩大特色，一是法人自保「預防性回補做空部位」，一是去槓桿以降低風險，如此一來形成「自我驅動的循環：愈是縮手，流動性降低，就會有更多人縮手」。

VIX是用標普500指數的選擇權價格，來衡量未來30日隱含的波動率，上周接近10月底以來最高水準，並創下去年2月底以來最大百分比漲幅。

這個指數經常反映出投資人對大盤風險和疑慮的程度，所以常被視為恐慌指標。去年的狀況最能凸顯這種情緒，在新冠肺炎疫情最高峰期間，VIX曾於3月收在歷史新高82.69。

dailyfx.com策略師考利說：「儘管VIX仍遠低於去年3月的最高峰，但距10月底、9月初、6月中的近期高點只有咫尺之遥。」他說，VIX已突破200日均線，打破最近三個月的格局，接下來仍然看漲。

指數 美股 美國總統大選

上一則

中國工信部提3年計畫 打造15家電子元件「小巨人」

延伸閱讀

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
談GameStop軋空戰 達里歐：美國容不下異見氛圍加劇

談GameStop軋空戰 達里歐：美國容不下異見氛圍加劇
GameStop掀起對做狂潮 美股震盪恐怕有增無減

GameStop掀起對做狂潮 美股震盪恐怕有增無減
10月來最慘一周…GameStop攪亂美股 國會促監管

10月來最慘一周…GameStop攪亂美股 國會促監管

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？