我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

MIT著名華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅

等待紓困案公布 科技股帶頭下跌

記者張大仁／綜合報導
交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。(美聯社)
交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。(美聯社)

交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。

史坦普500指數下跌14.3點或0.38%收3795.54點。道瓊工業平均指數下跌68.95點或0.22%收3萬991.52點，盤中一度上漲150多點。那斯達克下跌16.31點或0.12%收1萬3112.64點，盤中曾創下歷史新高。

臉書下跌2.38%。亞馬遜、Netflix、微軟和蘋果都跌逾1%，Alphabet下跌0.93%。

總統當選人拜登將於14日晚間公布一項紓困計畫，其中包括提高最近的600元直接補助、擴大失業保險範圍以及對州和地方政府的支援。據CNN報導，紓困措施金額可能高達2兆元；但紐約時報報導，金額可能是1.9兆元。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道，2兆元的紓困計畫「大致與預期相符」，並指出股市最近一直反彈，「主要歸功於『三大支柱』(紓困、疫苗和財報)的持續穩定」。

13日晚間公布的早期試驗數據顯示，嬌生的新冠病毒疫苗安全，並產生了有效的免疫反應。嬌生股價上漲1.73%。

然而，投資人也面對遜於預期的失業數據。上周首次申請失業保險金人數躍升至96.5萬，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者估計的80萬。

即使眾議院第二次投票通過彈劾川普總統，使其成為史上第一位遭兩度彈劾的美國總統，股市仍保持堅挺。

指標10年期國債殖利率在本周初觸及1.18%高點後，14日收於1.126%。

由於民主黨在眾議院和參議院獲得多數席次，財政紓困措施可望增加額度，因此今年以來利率一直在上漲。近期通膨預期也在上升。但是，聯準會(Fed)官員指出，在可預見的未來，貨幣政策仍將保持寬鬆。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示：「如果需要提高利率，我們一定會這樣做，不過現在時機還沒到。」

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「資金管道仍然暢通」，因為Fed將繼續刺激經濟。「如果他們要逐漸減少，大家都會知道。」但就目前來說，「所有有關縮減的討論基本上都已停止。」

紓困 利率 拜登

上一則

高盛估標普500今年再漲14%、公布攻頂路線圖

延伸閱讀

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰
專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變

專家：拜登恐被刻上「川普印記」 對中政策不變
拜登就職眾星祝福 卡卡和珍妮佛羅培茲等獻藝

拜登就職眾星祝福 卡卡和珍妮佛羅培茲等獻藝
華府交通局主任 將任拜登團隊氣候及科學中心專員

華府交通局主任 將任拜登團隊氣候及科學中心專員

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚
選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水

選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水