等待紓困案公布 科技股帶頭下跌

交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。(美聯社)

交易員等待拜登 公布大型經濟紓困 方案，科技股下跌，帶動股指小跌。

史坦普500指數下跌14.3點或0.38%收3795.54點。道瓊工業平均指數下跌68.95點或0.22%收3萬991.52點，盤中一度上漲150多點。那斯達克下跌16.31點或0.12%收1萬3112.64點，盤中曾創下歷史新高。

臉書下跌2.38%。亞馬遜、Netflix、微軟和蘋果都跌逾1%，Alphabet下跌0.93%。

總統當選人拜登將於14日晚間公布一項紓困計畫，其中包括提高最近的600元直接補助、擴大失業保險範圍以及對州和地方政府的支援。據CNN報導，紓困措施金額可能高達2兆元；但紐約時報報導，金額可能是1.9兆元。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道，2兆元的紓困計畫「大致與預期相符」，並指出股市最近一直反彈，「主要歸功於『三大支柱』(紓困、疫苗和財報)的持續穩定」。

13日晚間公布的早期試驗數據顯示，嬌生的新冠病毒疫苗安全，並產生了有效的免疫反應。嬌生股價上漲1.73%。

然而，投資人也面對遜於預期的失業數據。上周首次申請失業保險金人數躍升至96.5萬，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者估計的80萬。

即使眾議院第二次投票通過彈劾川普總統，使其成為史上第一位遭兩度彈劾的美國總統，股市仍保持堅挺。

指標10年期國債殖利率 在本周初觸及1.18%高點後，14日收於1.126%。

由於民主黨在眾議院和參議院獲得多數席次，財政紓困措施可望增加額度，因此今年以來利率一直在上漲。近期通膨預期也在上升。但是，聯準會(Fed)官員指出，在可預見的未來，貨幣政策仍將保持寬鬆。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示：「如果需要提高利率，我們一定會這樣做，不過現在時機還沒到。」

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「資金管道仍然暢通」，因為Fed將繼續刺激經濟。「如果他們要逐漸減少，大家都會知道。」但就目前來說，「所有有關縮減的討論基本上都已停止。」