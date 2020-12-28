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電費趨近零 北歐掀比特幣挖礦熱

編譯黃嘉洵／綜合外電
拜電力供過於求所賜，北歐地區再次成為加密貨幣的挖礦聖地。路透
拜電力供過於求所賜，北歐地區再次成為加密貨幣的挖礦聖地。路透

拜電力供過於求所賜，北歐地區再次成為加密貨幣的挖礦聖地。

彭博資訊報導，北歐地區出現至少20年來最潮濕的氣候，豐沛的水力發電使得瑞典和挪威擁有全球最低的電價。在比特幣今年價格飆漲近三倍之際，廉價電費為挖掘虛擬貨幣提供最重要的動力來源；比特幣28日盤中升抵26,795美元。

挖掘比特幣的礦場是在一個大如機棚的長廊內，裡面排滿能處理複雜演算法的超級電腦，而電力扮演著重中之重的角色，原因是挖礦的耗電量最多能供電給七萬戶家庭。除了中國大陸、哈薩克及加拿大等常見的比特幣礦場外，如今大型挖礦商開始有其他替代選項。

在此之前，高昂的電力成本與多數虛擬貨幣的低價格，使得數年來挖礦的獲利低迷；許多在2017年受比特幣漲勢吸引的礦商相繼退場。

Genesis Mining香港區營業主管索爾特（Philip Salter）說：「對於像我們撐過最難熬階段的人來說，現在可說是雨過天晴。我們曾一度賺不到半毛錢，但獲利率在去年成長逾兩倍。」

罕見的潮濕氣候與溫和氣溫，令北歐地區的水庫出現逾20年來的最高水位，水力發電充沛使得電價有更長時間趨近於零，今年平均電價約是歐洲最大電力市場德國的三分之一。

在國際能源總署（IEA）30個成員國中，挪威去年工業用電的電費最低；且今年上半年非住戶的電費也是全歐盟最低的國家之一，險勝另一個加密貨幣挖礦聖地冰島。

將礦場設置在北歐地區最主要的環境效益是電力幾乎是零碳排，發電來源主要是水力、核能及風力。對於受加密貨幣吸引的多數機構投資人而言，這項因素變得愈發重要，也成為推動近期價格上漲的主要因素。

在北歐地區也有助於降低比特幣的政治風險。索爾特說：「隨著比特幣投資人變得更加公開，並尋求更多穩定及安全，將挖礦從中國大陸轉向瑞典等西方國家，是相當重要的策略性轉變。」

比特幣 虛擬貨幣 瑞典

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